Vincent vindt dat hij op het mooiste plekje van Gelderland woont

Bekijk de beelden van de woning. De tekst gaat eronder verder.

Witte pauwen

Een van de meest opvallende dingen die Vincents grondgebied verrijken, is al het witte pluimvee. “Wat duiven, kippen, eenden en ook een paar pauwen. Op een gegeven moment wilde ik alles wit hebben in plaats van dat gemêleerde, dat steekt mooi af tegen het groene gras. Maar ja, wit is ook allemaal maar wit, dus toen hebben we twee zwarte Australorp-kippen aangeschaft voor het contrast. Ik denk dat we ze hebben omdat mijn vader vroeger ook pluimvee had.”

Tijdens de rondleiding wordt duidelijk hoeveel Vincent zelf aan zijn huis en tuin heeft geklust. Een lange houten afscheiding aan de weg, een terrasvloer van gebroken leistenen of een eigen loungeplek: niets is te gek voor de man die vroeger in de bouw werkte: “Ik heb heel veel zelf gedaan, ook naar eigen inzichten. Op een gegeven moment geeft dat een heel fijn gevoel dat het huis echt van jezelf is. De ideeën komen van jezelf en dat geeft heel veel voldoening; de energie die je erin steekt telt achteraf helemaal niet.”

Een groene oase

Maar Vincents mooiste plekje is niet altijd zo mooi geweest. Er moest nog veel aan gebeuren toen hij er met zijn gezin neerstreek: “Mijn vrouw komt van een tuinderij, ik kom van een gemengde boerderij. Toen we in 1981 ons eerste huis in Wijchen kregen, bleef het na een tijdje toch kriebelen dat we wat meer ruimte wilden. Toen kwam dit onverwacht voor onze voeten, dus hebben we het in 1995 gekocht. Maar we hebben nog zes à zeven jaar moeten verbouwen.”

Uiteindelijk is het resultaat een stukje eigen natuur, middenin een Wijchense woonwijk met nieuwbouw: “Als je het huis ziet in de driehoek waarin we wonen, dan is het eigenlijk een groene oase. Eromheen zit veel bebouwing, dus zo voelt het ook een beetje. Mensen die hier komen zeggen wel eens dat wij hier in het bos wonen. Het is geen bos, maar het lijkt er wel een beetje op als je het vanuit ons huis bekijkt.”

Van maandag 7 juni tot en met vrijdag 11 juni is het de Week van het Wonen bij Omroep Gelderland. Online, op televisie, op radio en via de social media-kanalen besteden we extra aandacht aan wonen in Gelderland, een huis vinden in onze provincie, de krapte op de woningmarkt en voorbeelden van opvallende woonvormen.