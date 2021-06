Hoe makelaars de gekte op de woningmarkt het hoofd bieden

“Maandagochtend is iedereen standby”, zegt makelaar Hans Hasselbach in Nijmegen. Want er staat een nieuw huis te koop. In het weekend zijn mensen al gaan mailen, appen en bellen. “Maandagochtend komen de telefoontjes: heb je mijn bericht ontvangen?”

De agressiviteit op de huizenmarkt heeft het werk van veel makelaars veranderd. “Ik zet een huis pas in de markt als ik twee medewerkers bij de telefoon heb”, zegt Rob Kranen in Arnhem. Binnen een uur zijn de eerste twintig kijkers vaak al ingepland.

45 bezichtigingen per huis

Kranen hanteert een reservelijst. “Maximaal twintig kijkers laat ik per huis toe." Dat is van de laatste maanden. De strategie van makelaar Onno van den Berg uit de regio Wageningen is om juist iedereen te laten bezichtigen. “Wij doen soms 45 bezichtigingen per huis.” Je weet tenslotte niet wie het winnende bod gaat doen, redeneert hij. Vaak zijn mensen dankbaar dat ze mogen komen kijken.

Zonder aankoopmakelaar kom je er nog nauwelijks tussen, zeggen veel makelaars. Want de aankoopmakelaar weet vaak als eerste welk huis er op de markt komt. En hij of zij helpt je het hoofd koel te houden.

'Monopoliegeld' en enorme gebreken

Dan volgt het bieden. De exorbitante prijzen van dit moment hebben niets meer met de échte waarde te maken, zegt makelaar Kranen. “Mensen leggen een bedrag neer waarmee ze iedereen uitschakelen.” Mensen uit de Randstad geven hun zakken vol met geld vaak uit als ‘monopoliegeld’. “De overwaarde van hun woning voelt niet hetzelfde als zuurverdiend eigen geld", zegt hij.

Door de gekte wordt vaak afgezien van een bouwkundige keuring. Of het moet in de bedenktijd, zegt Alexander Boele van het Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI). Dagelijks krijgt hij wel één of twee telefoontjes met de vraag of de keuring vandaag of morgen kan. Een slechte zaak, zegt hij. “Als koper heb je onderzoeksplicht. Als jij een huis koopt met enorme gebreken, en je hebt geen keuring laten doen, sta je juridisch 10-0 achter.”

Dat zegt ook makelaar Frank van Lunen uit Druten. Zo’n keuring is hartstikke belangrijk, vooral bij oude huizen. “Maar ja, als de verkoper twee keer hetzelfde bod krijgt, waarvan één geen voorbehoud heeft, dan krijgt die vaak het huis. Zo is de markt.”

Zeldzaam

Veel makelaar vinden de huidige markt niet leuk. Je moet het hebben van zeldzame voorvallen, zegt makelaar Hans Hasselbach. In Arnhem besloot onlangs een van zijn verkopers om het huis aan de hoogste bieder te geven, maar voor veel minder geld dan geboden was.

Op navraag vertelt verkoper Kitty, die liever niet met haar achternaam genoemd wordt: “Het was gewoon te veel. Ik voelde me een oplichter. Toen belden we op en zeiden: we willen gaan verlagen. De makelaar viel stil, de koper viel stil.”

Deze gekte, je hoeft er niet in mee te gaan, wil ze maar zeggen. Dat zegt ook makelaar Onno van den Berg in de regio Wageningen: "Ja, de prijzen zijn hoog. Maar er zitten nog steeds mensen tussen die niet alleen voor het geld gaan. Mensen die rekening houden met hun oude buren. Die hen leuke nieuwe buren gunnen. Die niet willen dat het huis wordt opgekocht door een belegger en een studentenhuis wordt.”

Van maandag 7 juni tot en met vrijdag 11 juni is het de Week van het Wonen bij Omroep Gelderland.

