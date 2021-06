Gelderse GGD's door corona werkgevers van formaat, honderden banen erbij

De drie Gelderse GGD's zijn door coronapandemie in een jaar tijd werkgevers van formaat geworden. De verwachting was vorig jaar nog dat de omvang van de organisaties zou verdubbelen, maar die inschatting is ruimschoots overtroffen.

Waar de drie GGD's begin vorig jaar elk nog een paar honderd mensen in dienst hadden, zijn dat er nu ruim over de duizend. In de regio Gelderland-Midden dijde de gezondheidsdienst uit van 600 naar 1600 werknemers. In Noord- en Oost-Gelderland ging dat van driehonderd naar ruim 600 personeelsleden medio voor jaar.

Op dit moment heeft de GGD Noord- en Oost-Gelderland 1350 mensen in dienst. In het zuiden van Gelderland ging het personeelsbestand van 350 naar ongeveer duizend werknemers. Een exact aantal is niet te geven, omdat dat volgens de GGD Gelderland-Zuid nogal uiteenloopt.

Testen, testen, testen

Het leeuwendeel van de aanwas was in eerste instantie bedoeld voor de teststraten die vorig jaar open gingen. Maar begin dit jaar kwamen de vaccinatielocaties bij, terwijl het testen in volle omvang doorging.

Nu het testen op corona minder wordt, zou je zeggen dat de GGD's weer afslanken, maar daar is bij geen van de drie in Gelderland sprake van. De testlocaties moeten vooralsnog openblijven en als daar al personeel duimen zou zitten draaien, worden die ingezet voor de vaccinatiecampagne. Zoals woordvoerder Adwin Peeks van de GGD Gelderland-Midden het zegt: "We zitten nu op onze piek".

Alleen in de regio Gelderland-Zuid wordt een klein beetje afgeschaald. Woordvoerder Jan Scholten geeft aan dat medio augustus de testlocatie bij de Goffert in Nijmegen gaat sluiten, maar "dat zat al in de planning".

Van het café naar de GGD

Al dat ingehuurde personeel vanwege de coronabestrijding is volgens de GGD's afkomstig uit alle delen van de beroepsbevolking. Zo zijn er veel horecamedewerkers overgestapt, omdat cafés en restaurant de afgelopen maanden dicht moesten.

Maar ook uit andere beroepsgroepen is personeel overgestapt naar de crisisstaf van de drie gezondheidsorganisaties in Gelderland. Maar Scholten hecht er wel aan te zeggen dat het om tijdelijk personeel gaat. 'Het is niet de bedoeling dat de GGD's na de coronaperiode met verdriedubbelde organisatie komt te zitten'.