Volle bak in de Goffert: alle seizoenkaarten van NEC zijn weg

NEC verkocht al meer dan 9.500 kaarten. Er zijn alleen nog familiekaarten en kaarten voor de businesstribune te koop. De Nijmeegse club houdt daarnaast kaarten achter de hand voor de losse verkoop.

De club die promotie naar de eredivisie in de play-offs afdwong door winst in Breda tegen NAC heeft nooit eerder een uitverkocht stadion gehad. In totaal biedt de Goffert plek aan zo'n 12.500 supporters.

'Uniek wat is gebeurd'

Algemeen directeur van de Nijmeegse club Wilco van Schaik is een gelukkig man: "Het is uniek wat er zich de afgelopen weken in Nijmegen heeft afgespeeld. Allereerst natuurlijk omtrent de promotie, maar als je daarna ziet wat dit in de stad losmaakt dan is eredivisievoetbal iets waar supporters jarenlang naar gesnakt hebben. De supporters staan al wekenlang uren in de rij voor een seizoenkaart, dat is prachtig."

Bij De Graafschap zijn momenteel 3.500 seizoenkaarten verkocht. De verkoop van seizoenkaarten bij Vitesse begint later deze maand.

