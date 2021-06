Arrestatieteam valt drugslab binnen in Beek, bewoner aangehouden

Een arrestatieteam van de politie is vandaag een woning in Beek (Montferland) binnengevallen. In de woning aan de Eltenseweg stuitte het op een ruimte waar vermoedelijk drugs werden geproduceerd.

Een bewoner is aangehouden, meldt de politie op Twitter. Meer wil ze niet zeggen.

De politie was met veel eenheden aanwezig in Beek, onder andere met een politiehelikopter. De recherche en een speciale eenheid zijn ook in Beek voor onderzoek en het opruimen van het drugslab.

Meerdere drugslabs in buitengebied

Het drugslab is gevonden op de grens met Duitsland, in het buitengebied. De afgelopen tijd worden er in onze provincie vaker drugslabs in het buitengebied gevonden. Het bekendste voorbeeld is het enorme lab in Drempt, waarvoor onder meer Mexicanen werden opgepakt.

Eind december 2020 werd er ook in Baak een drugslab gevonden. Daarnaast zijn de gemeentes in de Bommelerwaard ook met een campagne begonnen een campagne tegen drugslabs in het buitengebied.