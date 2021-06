'Het is een slagveld', Gelderse makelaars verbluft door 'bizarre overbiedingen'

‘Ik wil hem gewoon hebben’, had de Amsterdammer via livestream gezegd. Makelaar Hans Hasselbach verkocht online een appartement in Nijmegen. De man uit Amsterdam hoefde geen bezichtiging en geen bouwkundige keuring. 'Heb je het betonrot gezien? En het slechte schilderwerk?’, probeerde de makelaar nog. Het deerde niet: 40.000 euro boven de vraagprijs ging de woning eruit. Verkocht.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Hans Hasselbach van Het Woonhart Makelaardij is al zo'n vijftien jaar makelaar. "Deze gekte slaat alles." Een huis voor 495.000 euro, verkocht voor 605.000: meer dan een ton boven de vraagprijs. Meer dan 40 kijkers voor een tussenwoning. Tussendoor een telefoontje: ‘Ik kom uit de Randstad en heb mijn huis verkocht. Ik heb geld zat. Zeg me wat je ervoor wilt hebben. Drie ton? Verkocht.’

Hans is niet alleen. Voor veel Gelderse makelaars is de huidige markt een bizarre tijd. Steeds meer woningen worden verkocht boven de vraagprijs, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. Overbieden is de norm geworden. Gelderse makelaars zijn niet perse blij met de drukte, blijkt uit een rondgang van Omroep Gelderland. De kunst is om het hoofd koel te houden.

Gefrustreerde boosheid

Makelaar Rob Kranen uit de regio Arnhem staat soms versteld. “Een appartementje, drie jaar geleden gekocht voor 107.000 euro. Nu verkocht voor het dubbele: 216.000 euro.” Of een klein appartement met achterstallig onderhoud en een gehuurde cv-ketel, verkocht met een winst van meer dan een halve ton.

Mensen voelen zich opgejaagd

Per twee weken lijkt de markt te ontploffen, zegt makelaar Diane Audrey Bell uit de regio Velp, Arnhem en Rozendaal. “Het is een slagveld. De prijzen stijgen in korte tijd." Als aankoopmakelaar is het een uitdaging om een bezichtiging te krijgen. “Je kunt je klanten ook nauwelijks adviseren. Als ze vragen hoe hoog ze moeten gaan, zeg ik: zo hoog als je wilt.” Als verkopend makelaar krijg je ondertussen te maken met gefrustreerde boosheid van particulieren die vinden dat ze recht hebben op een bezichtiging. “Mensen voelen zich opgejaagd."

Blind bieden

Daarbij gebeurt het steeds vaker dat mensen kopen zonder voorbehoud. Wachten op een bouwtechnische keuring is inmiddels ongebruikelijk, zeggen Gelderse makelaars. Zelfs het financieringsvoorbehoud (garantie van de bank dat je het huis kunt betalen) laten sommige mensen varen. “Een voorbehoud in deze gekte is bijna non passé”, zegt makelaar Hans Hasselbach. Want dan ben je meestal al te laat.

Daarbij komt dat je moet durven gokken. De tijd dat de makelaar daarbij voor je onderhandelde is verleden tijd. Op veel plekken in Gelderland gaat kopen inmiddels via inschrijving: alle potentiële kopers krijgen tegelijkertijd één kans om een bod te doen. De hoogste of beste bieder wint.

Asociaal gedrag

Dagblad Trouw kopte onlangs dat makelaars in de Randstad onderling soms stiekem afspraken maken. Dat gebeurt in onze provincie niet, zeggen de makelaars met wie Omroep Gelderland sprak. Maar er gebeuren wel dingen die niet kunnen.

Zoals overboden worden na de sluitingstermijn, wat volgens de makelaars regelmatig gebeurt. “Op vrijdagmiddag wordt je bod geaccepteerd. Op vrijdagavond hoor je dat een partij je na sluitingstijd tóch heeft overboden”, zegt makelaar Frank van Lunen uit Druten. "Vroeger was het: een man een man, een woord een woord. Nu geldt de hoogste bieder."

Huizen kopen wordt zo iets voor de elite

Ander asociaal gedrag is dat sommige makelaars een tweede ronde houden. "Op vrijdag om 16.00 uur heb je je bod ingediend. Dan krijg je maandag een telefoontje: er waren meerdere goede bieders. In de tweede ronde hopen ze nog iets meer te krijgen", zegt woordvoerder Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis. "Dat is gewoon de prijs opdrijven. Spelregels zijn daarbij van de vorige eeuw. Wie de grootste bek heeft, of de grootste portemonnee, krijgt de woning.”

Niet blij met de drukte

De markt is verzuurd, zeggen de makelaars. “Dit is niet leuk meer", zegt Rob Kranen. "Veel mensen zijn ook teleurgesteld. Ze kunnen het niet bijhouden en druipen af. Huizen kopen wordt zo iets voor de elite.”

Makelaar Onno van den Berg uit de regio Wageningen zegt: “Ik word hier niet vrolijk van. Ik mis de ouderwetse onderhandeling. Je poot stijf houden tot er 5.000 euro vanaf is.” Dat meent ook makelaar Hans Hasselbach uit Nijmegen. "Waar de huizenmarkt écht om gaat, om woongeluk, gaat verloren."

Woonweek bij Omroep Gelderland: Van maandag 7 juni tot en met vrijdag 11 juni is het de Week van het Wonen bij Omroep Gelderland. Online, op televisie, op radio en via de social media-kanalen besteden we extra aandacht aan wonen in Gelderland, een huis vinden in onze provincie, de krapte op de woningmarkt en voorbeelden van opvallende woonvormen. Wil je reageren op het bovenstaande artikel? Mail naar research@gld.nl

Meer weten? Alles over de Woonweek is te lezen op onze speciale Woonweek-pagina.