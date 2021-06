Husky's Snowy en Jessy vinden nieuw thuis na oproep Gelderland Helpt

Jolanda hoorde oproep op de radio en reageerde direct: "Goh, dacht ik, dat is wel wat voor ons. We waren al langer aan het nadenken om een hond te nemen en ik wilde graag buitenhonden. Dus dit was voor ons de perfecte match."

Frank van Dogterom van de Stichting Blijdschap voor de Dieren was ontzettend blij toen hij de reactie van Jolanda binnen kreeg, want hij was al langere tijd op zoek naar een geschikte plek voor de twee oudere honden.

Afstand doen

De stichting helpt baasjes, die om persoonlijke redenen als ziekte niet voor hun huisdier kunnen zorgen, aan dierenbuddy's. Ook helpt ze bij het herplaatsen van een dier. "Dit was ook het geval met de husky's. Hun baasje moest tot groot verdriet afstand doen van zijn twee trouwe viervoeters, omdat hij naar het buitenland uitgezonden gaat worden", aldus Frank.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Dolgelukkig

Jolanda en haar vriend hadden gelijk een klik met Snowy en Jessu. Na een proefperiode van twee maanden zijn ze nu officieel de baasjes van Snowy en Jessy en daar zijn ze dolgelukkig mee. "We hebben de tuin helemaal 'hondproof' gemaakt en hebben allemaal spullen aangeschaft. De honden verblijven buiten, maar één komt stiekem wel eens binnen en ligt dan lekker in de keuken als ik aan het koken ben. Maar ook als ze buiten zijn, zijn ze super aanhankelijk en leggen ze vaak hun kop bij je op schoot. Wij hebben er geen moment spijt van, het is zo leuk."

Ook gastgezin worden?

Frank is erg blij met de reactie van Jolanda. "Het geeft mij een warm gevoel hoe de honden hier zijn opgevangen en ze doen het super. Ze zien er ontspannen uit en zitten lekker in hun vel", laat Frank weten. Mochten er mensen zijn die denken 'Ik zou ook best gastgezin willen zijn' : de stichting Blijdschap voor de Dieren zoekt nog meer gastgezinnen en dierenbuddy's. Meer informatie vind je op de website van Gelderland Helpt.





