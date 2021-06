Moeizame zoektocht naar nieuwe trainer voor De Graafschap, drie kandidaten vallen af

De Zuid-Hollander was dolgraag naar Doetinchem gekomen om de nieuwe hoofdcoach te worden. Maar de afkoopsom die FC Groningen verlangt, vindt De Graafschap buitensporig. Daarom is de club overgeschakeld op andere kandidaten. Poldervaart is assistent-trainer van Danny Buijs en heeft nog een contract dat loopt tot de zomer van 2022.

"Voor mij was dit echt een superkans", aldus een zwaar teleurgestelde Poldervaart. "Ik heb begrepen dat Groningen een flinke som geld vroeg. Maar dat is iets waar ik geen invloed op heb. Ik had er alleen wel op gehoopt en ook verwacht dat ze mij zouden laten gaan. Dat ze het mij zouden gunnen."

Inlezen

FC Groningen vroeg meer dan een ton voor de voormalig trainer van Excelsior. De Graafschap weigert dat te betalen. Poldervaart kreeg dat slechte nieuws maandagavond te horen van technisch manager Peter Hofstede nadat eerder zijn zaakwaarnemer al op de hoogte was gebracht van de breuk.

Poldervaart is duidelijk aangeslagen. "Zaterdag hebben we nog een heel belangrijk telefonisch gesprek gevoerd nadat het vrijdag pas allemaal heel concreet is geworden. Ik was me zelfs al aan het inlezen en de wedstrijden aan het bekijken van de voorbereiding. Ik was met De Graafschap namelijk al rond. Ik moet dit nu echt een plekje geven."

Voorzitter Martin Mos van De Graafschap reageerde maandagochtend al op de ontwikkelingen. "Het is het goed recht van FC Groningen om de hoofdprijs te vragen voor een trainer. Dat is onderhandelen. En het is ook helemaal niet erg. Alleen gaan wij niet zoveel geld betalen. Het is ook niet alleen Poldervaart waar we naar kijken, met hem hebben we gesproken. Maar we hebben meerdere ijzers in het vuur. Ik denk dat er deze week wel meer duidelijkheid komt", aldus Mos.

Joseph Oosting

De starre houding van Groningen is een bittere pil voor De Graafschap dat in Poldervaart de ideale nieuwe trainer zag. Eerder viel ook Joseph Oosting al af. De assistent-trainer van Vitesse sprak ook met de Achterhoekse club, maar kiest waarschijnlijk voor RKC Waalwijk. Oosting is nu op vakantie in Italië.

"Ik geef De Graafschap groot gelijk", toont Poldervaart begrip voor het afhaken. "Ze moeten nu volle bak door, want over twee weken beginnen daar de trainingen alweer. Ik had absoluut graag gewild. De Graafschap is een prachtige club."

Volgens Mos zijn er ruim dertig sollicitatiebrieven bij de club binnengekomen. De clubleiding had een lijstje gemaakt van vijf kandidaten waarop zou worden ingezet. Van die top vijf zijn er naar verluidt nu al drie afgevallen.