Komt Poldervaart naar De Graafschap? 'We hebben meerdere ijzers in het vuur'

Wordt Adrie Poldervaart de nieuwe trainer van De Graafschap? Het is de komende dagen waarschijnlijk nog afwachten of hij kan worden losgeweekt van FC Groningen.

Bij die club is de Zuid-Hollander assistent van Danny Buijs. Hij heeft nog een contract dat loopt tot de zomer van 2022. FC Groningen wil daarom een afkoopsom voor Poldervaart. Doorgaans zijn die in verhouding tot spelers niet zo hoog, maar technisch directeur Mark Jan Fledderus staat bekend als een stevige onderhandelaar. FC Groningen wil de hoofdprijs voor Poldervaart. Het zou gaan om een bedrag van rond de 100.000 euro.

Voorzitter Martin Mos van De Graafschap reageerde maandagochtend op de ontwikkelingen. "Het is het goed recht van FC Groningen om de hoofdprijs te vragen voor een trainer. Dat is onderhandelen. En het is ook helemaal niet erg. Alleen gaan wij niet zoveel geld betalen. Het is ook niet alleen Poldervaart waar we naar kijken, met hem hebben we gesproken. Maar we hebben meerdere ijzers in het vuur. Ik denk dat er deze week wel meer duidelijkheid komt", aldus Mos.

'Willen Adrie niet kwijt'

Bij FC Groningen wachten ze rustig op wat de Superboeren willen. "Dat De Graafschap iemand benadert die elders nog een contract heeft, is hun keuze", zegt Fledderus tegenover VI. "Wij willen Adrie niet kwijt, want we zijn hartstikke blij met hem. Dus als De Graafschap hem echt wil hebben, zullen ze ons een adequate compensatie moeten betalen."

De Graafschap wil niet zo veel geld overmaken als FC Groningen wenst en dus is er een impasse ontstaan die alleen onderbroken kan worden als FC Groningen de prijs laat zakken. Poldervaart is sinds vrijdag de eerste keus van De Graafschap, dat een opvolger zoekt voor Mike Snoei. Die werd na het mislopen van promotie ontslagen. Er zijn diverse gesprekken geweest.

Deftige club

In een interview met Kon Veel Minder de Podcast zegt Poldervaart: "De Graafschap is een deftige club met een super aanhang. Als je alleen al die sfeeracties ziet. De ambitie van mij is er, dat heb ik ze ook duidelijk gemaakt. Sinds vrijdag is dit in de wereld gekomen. Ja, de kans dat ik ga, is aanwezig."

Positieve uitstraling

Poldervaart staat bekend om zijn positieve uitstraling naar de buitenwacht. Hij wordt door insiders verder geroemd om zijn ongekende arbeidsethos en zou dag en nacht in touw zijn voor zijn werkgever. Ook is Poldervaart een trainer die goed kan omgaan met zijn spelers en veel oog heeft voor de jeugdopleiding. In 2015 ontving hij de Rinus Michels Award voor beste trainer in het amateurvoetbal. Hij was toen actief bij topklasser Barendrecht.