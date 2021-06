Geld over? Dit zijn de duurste huizen die te koop staan in onze provincie

De onbetwiste nummer één in de provincie die op huizensite Funda wordt aangeboden, is een achttien kamers tellend landgoed in Epe. De vraagprijs staat op 5,3 miljoen euro en voor die investering krijg je een wereld aan ruimte en comfort terug.

Het landhuis uit 1914 is voorzien van alles wat je kunt bedenken en staat op een landgoed dat gedeeltelijk een gemeentelijk monument is. Wie binnentreedt, kan zich vergapen aan een schitterend afgewerkt interieur en elf slaapkamers, vier badkamers en een sauna.

Rietgedekte villa in ’t Harde

Minstens zo gerieflijk en comfortabel is deze rietgedekte villa in ’t Harde. Je moet bijna vijf miljoen euro meebrengen om het over te nemen, maar dan heb je ook wat: 1.100 vierkante meter woonoppervlak op een perceel van 8.000 vierkante meter.

De tekst gaat verder onder de foto:

Ook vanuit de lucht ziet de villa er imposant uit. Foto: Spirit Vastgoed | NVM Qualis / Funda.nl

En daar eindigt het niet: er hoort ook een wellness-ruimte bij, een zwembad, een wijnkamer, drie sauna’s, een bar, een bioscoop en een rietgedekt bijgebouw. En in de bijbehorende garages kun je zes auto’s kwijt.

Genieten in Appel

Zijn de eerste twee woningen net boven je budget? Dan is nummer drie misschien een optie: voor 4,3 miljoen euro betrek je dit fraaie optrekje in het buurtschap Appel, in de gemeente Nijkerk. Met bijna 1.500 meter woonoppervlak op een perceel van - schrik niet - dik 140.000 vierkante meter kun je bijna verdwalen in je eigen woning en omgeving.

Wat is er allemaal aanwezig? Alles, eigenlijk. Een wellness-ruimte, sauna, zwembad, een dubbele garage, een lift die je naar boven en beneden helpt, walk-in-closets, een souterrain, een biljartkamer en uiteraard een wijnkelder. Je familie, vrienden of andere gasten kun je gemakkelijk kwijt in één van de zeven slaapkamers die het landhuis rijk is.

Natuurgebied de Appelsche Heide is vlakbij. En als je denkt: waar ken ik dat buurtschap toch van? In 2019 won Appel de verkiezing van Zomer in Gelderland als mooiste plaats in Gelderland.

Historische Slot Rossum

Slot Rossum op de Slotselaan in Rossum is de buitengewoon royale nummer vier op de lijst met duurste huizen in Gelderland die nú beschikbaar zijn. De plek waar je komt te wonen kent een bijzondere geschiedenis, uitvoerig belicht door de mensen die er veel verstand van hebben.

De tekst gaat verder onder de foto's:

Slot Rossum mag voor 4,1 miljoen euro van eigenaar wisselen. Foto: Den Hollander Vastgoed Wonen / Funda.nl

Entree van Slot Rossum in Rossum. Foto: Den Hollander Vastgoed Wonen / Funda.nl

Halverwege de negentiende eeuw liet Baron van Randwijck het bouwen en er is, zoals de verkopende makelaardij al aangeeft, werkelijk niets aan te merken op het slot. Een slot waar overigens heel wat mensen uit de nabije omgeving hun huwelijk bezegelden.

Met 24 kamers, waarvan vijf slaapkamers, hoef je je geen zorgen te maken over ruimtegebrek. En dan is er ook nog een speciaal koetshuis dat 550 vierkante meter beslaat. Totale kosten: 4,1 miljoen euro. Maar dan heb je ook wel een plek gevonden waar je nooit meer wilt vertrekken.

Voormalig laboratorium in Wageningen

Nog steeds een enorme som geld, maar al beduidend minder dan het landgoed in Epe dat bovenaan de lijst prijkt, is het Rijksmonument aan de Hesselink van Suchtelenweg in Wageningen. Het voormalige laboratorium verrees in de jaren vijftig en werd in 2002 grondig gerestaureerd.

Het imposante verblijf in Wageningen telt weliswaar ‘maar’ drie slaapkamers, maar daar staat tegenover dat je er zakelijk allerlei kanten mee uit kunt. Naast de bijna 600 vierkante meter woonoppervlak is er namelijk nog ruim 850 vierkante meter aan kantoor beschikbaar. Voor zo’n 3,5 miljoen euro kan jij de volgende eigenaar worden.

