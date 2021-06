Stel vrienden rijdt op bankstel naar camping

Cris Peters wilde niet lui op de bank hangen in deze tijd. Dus heeft hij met een paar vrienden uit Cuijk en omgeving een mooie combi bedacht tussen bankhangen en actief zijn. "We hebben gewoon een paar scootmobielen gezocht, daar hebben we de stoelen uit gesloopt en daarna oude bankstellen gezocht die min of meer op het kale onderstel passen. Vervolgens nog een paar oude accu's en klaar was onze unieke zeer mobiele elektrische bankstel."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder

Op pad

Cris en zijn vrienden gingen dit weekend maar meteen op pad. Ze zijn per 'bankstel 2000', zoals hun voertuig gedoopt is, helemaal naar Groesbeek gereden. Na een overnachting op een camping zijn ze zondag weer naar huis gereden. "We hebben wel eerst even de accu's opgeladen. Dan gaan ze minimaal drie uur mee. Dat zou voldoende moet en zijn om weer in de buurt van Cuijk te komen." zegt Bram Bolten. Hij heeft een eenzitter gebouwd. Gelukkig maar, want het ding rijdt zich na een klein stuurfoutje vast in de berm. Geen nood. Zijn vrienden hijsen zich uit hun luie stoelen en trekken de eenzitter weer op het fietspad.

Positieve reacties

Een buurtbewoner in Groesbeek kan zijn bewondering niet korter verwoorden: "Prachtig is dit!" De vriendengroep oogst veel en vaak bewondering plus vriendelijke kreten als zij ergens langs rijden. Misschien wel omdat ook een paar echte botsauto's mee rijden. Binnenkort willen de vrienden weer op pad, want deze tweedaagse is goed bevallen.