Marc vreest ondergang van snorfiets door helmplicht en start petitie

Nederlandser kan het volgens de 23-jarige Leguijt niet. Lekker pruttelend op de weg, de wind in je haren en vooral rustig aan, want de brommertjes mogen maar 25 kilometer per uur. "Op de fiets kun je, als je een beetje doortrapt, harder", zegt Marc. Een punt heeft hij wel, want een helmplicht voor de E-bike, die de zelfde 'topsnelheid' heeft, is nog niet in aantocht. Toch verwacht het kabinet dat door deze helmplicht het aantal verkeersdoden- en gewonden afneemt.

Daar kun je moeilijk op tegen zijn, realiseert ook de de snorfietsliefhebber zich. Maar volgens Leguijt zijn de cijfers vertekend: "Ik denk dat bij de ongelukken vooral de snorfietsen betrokken zijn die flink zijn opgevoerd. Laat ze daar dan eens echt goed op gaan handhaven. Want straks krijg je dat iedereen zijn snorfiets laat registreren als brommer, de snelheid verder omhoog gaat en dan krijg je nog meer ongelukken."

Er zou volgens de Eerbeker dan ook anders gehandhaafd moeten worden. "Hij mag 25 en als je hem opvoert, dan krijg je een boete. Dat is je eigen verantwoordelijkheid en dat moet je dan ook niet doen".

Bekijk onze reportage over de snorfietsers. De tekst gaat eronder verder

Gevoel van vrijheid

Leguijt ziet een helm om verschillende redenen niet zitten. "Mensen zullen wel zeggen, dan gaat je haar er slecht van zitten, maar dat is het niet". Het is volgens hem vooral het gevoel van vrijheid dat wordt aangetast. "Ik pak mijn snorfiets net zo makkelijk als sommige mensen een normale fiets. Elke keer weer denken dat je zo'n helm op moet, dat geeft geen fijn gevoel."

Petitie loopt als een trein

Zijn petitie is onderhand meer dan 12.000 keer ondertekend. Hij heeft er minstens 40.000 nodig om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen. "Er zijn zo ontzettend veel liefhebbers en zij hebben een snorfiets nou juist omdat het zonder helm zo veel vrijheid geeft. Als je straks ook een helm op moet is er geen verschil meer met een brommer, behalve dan de snelheid.

Grote groep snorfietsers

Het aantal snorfietsen is de laatste tien jaar hard gestegen. Volgens het CBS waren er in 2010 nog landelijk 435.000 snorfietsen in 2020 steeg dat aantal naar 764.000, terwijl het aantal bromfietsen en brommobielen afnam. In de gemeente Lingewaard zijn de meeste snorfietsen: 65 per 1000 inwoners.

Volgens het SWOV, het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek, beperkt een helmplicht bij snorfietsers 60 procent van de ernst van het letsel. Dat blijkt uit hun meest recente onderzoek, uitgevoerd in 2017.