Wielrenner Fabio Jakobsen stapt af in laatste etappe Dauphiné

Jakobsen was een dag eerder als laatste over de finish gekomen in de zware bergetappe naar La Plagne. Hij arriveerde ruim 38 minuten na winnaar Mark Padoen uit Oekraïne in het skioord. De sprinter stond ook onderaan in het algemeen klassement.

Voor de 24-jarige renner uit Heukelum was de Dauphiné zijn derde rittenkoers na zijn zware val in de Ronde van Polen, in augustus vorig jaar. Net als in de rondes van Turkije en de Algarve kon hij zich in de sprintetappes niet mengen in de strijd om de overwinning.

Het Critérium du Dauphiné was zijn eerste koers op WorldTour-niveau.

