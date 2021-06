Jesper (27) hopt noodgedwongen van huis naar huis: 'Je valt in de handen van huisjesmelkers'

Schaarse producten worden duurder, zo werkt het op de markt als er veel vraag is, dus ook op de woningmarkt. Maar 'het loopt nu al wel heel lang uit de klauwen', vindt Fassotte. Hij schreef onlangs een vlammend beklag op Facebook richting de politiek. Over zijn huurcontract dat na twee jaar werd opgezegd, de zoektocht naar een nieuw onderkomen en over het feit dat kopen voor iemand in zijn situatie al helemaal een utopie is. "Het frustreert enorm en dan heb ik het eigenlijk nog vrij goed, want ik verdien prima, maar dus zelfs in mijn situatie word je gewoon in de handen ingedreven van huisjesmelkers."

Bekijk het interview. De tekst gaat daaronder verder.

Via via heeft hij weer wat gevonden in Nijmegen, wederom huur. "Maar vraag niet hoe, daar zat veel geluk bij en ik ben natuurlijk echt al ruim een half jaar voordat ik uit mijn huis moest al gaan zoeken."

Zie ook: Woningtekort loopt de komende jaren verder op: 'De situatie is heel nijpend'

Fassotte benadrukt dat hij niet de zielenpiet wil uithangen, hij ergert zich gewoon groen en geel aan de situatie. "Tot mijn irritatie zag ik dat mijn oude appartement gewoon weer online kwam, alleen nu voor 100 euro per maand meer. Ik moest dus wieberen, met alle stress en gezeik van dien, puur en alleen voor de portemonnee van iemand die kennelijk toch al zo rijk is dat hij een extra pand heeft."

"Drie á vier keer de maandhuur als bruto salaris, nou succes als twintiger"

De twintiger vraagt zich hardop op af waar dit eindigt. "Vaak is de regel dat je drie á vier keer de maandhuur bruto moet verdienen. De huur in Nijmegen ligt rond de 1100 euro, dus dan zou je een salaris van 4000 euro moeten hebben, nou succes als twintiger. Dit is voor een stad toch ook niet goed? Dan wonen er straks alleen hoogopgeleide goedverdienende mensen en alle studenten worden direct de stad uitgejaagd"

Op zoek naar een andere plek?

Waarom dan toch in Nijmegen blijven? "Ga ergens anders zoeken, zou je zeggen, maar ik ben alleen en moet dan elders weer een heel sociaal leven opbouwen. En daarbij, in andere steden begint het ook uit de klauwen te lopen, dus iets vinden voor een acceptabele prijs lukt me op andere plekken waarschijnlijk ook niet."

Van maandag 7 juni tot en met vrijdag 11 juni is het de Week van het Wonen bij Omroep Gelderland. Online, op televisie, op radio en via de social media-kanalen besteden we extra aandacht aan wonen in Gelderland, een huis vinden in onze provincie, de krapte op de woningmarkt en voorbeelden van opvallende woonvormen.