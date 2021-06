Julius fotografeerde de Melkweg bij Radio Kootwijk en ging viral

"Ik ben supertrots op deze foto", zegt Julius. Hij trekt er graag op uit om in de natuur mooie foto's te maken. Zijn favoriete fotografieobject is toch wel de Melkweg. "Maar om die te fotograferen, moet je op zoek naar een gebied waar weinig lichtvervuiling is. Die gebieden vind je in Nederland helaas niet meer zoveel, maar op de Veluwe wil het nog weleens lukken. En op de Wadden, maar dat is vanuit mijn woonplaats Utrecht wat lastiger te bereiken."

Luister naar het gesprek tussen Irene ten Voorde en Julius Pot op Radio Gelderland:

De foto circuleert inmiddels in diverse Facebookgroepen en op mediawebsite Dumpert. Maar wie nu denkt dat je met een mobiele telefoon zo'n prachtig plaatje zou kunnen maken, heeft het mis, aldus Julius. "Ik ben in het dagelijks leven videograaf dus ik weet wel wat er nodig is om een mooie foto te kunnen maken. Voor deze foto heb je een goede, lichtgevoelige camera nodig en een lichtgevoelige lens. Ook moet je de sluitertijd langer maken dan normaal, om meer details te kunnen zien. Bij deze foto stond die op acht seconden."

Beste foto tot nu toe

Julius heeft al regelmatig geprobeerd om de Melkweg in beeld te brengen, maar zo goed als op deze foto was het hem nog niet eerder gelukt. "Maar liever zou ik nóg mooiere foto's ervan willen maken, daarom spaar ik op dit moment voor apparatuur waarmee dat nóg beter zou gaan, apparatuur die rekening houdt met het feit dat de aarde draait." Meer foto's van Julius bekijken? Dat kan hier.

Wat een prachtige foto! 😍 Niet gek dat deze plaat van Julius Pot al duizenden reacties oplevert. Julius: ""Ik ben... Posted by Omroep Gelderland on Sunday, June 6, 2021