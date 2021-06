Nunspeet komt met slimme oplossing voor stikstofprobleem

Wethouder Jaap Groothuis is best trots op de constructie die de gemeente heeft bedacht. "We hebben een paar hele slimme ambtenaren, die goed hebben uitgezocht wat er wel en wat er niet mag", zegt hij. "Zij kwamen met het idee om zelf stikstofrechten op te kopen, zodat we onze bouwplannen door konden laten gaan."

Stationsgebied opknappen

De wethouder staat tegenover het station van Nunspeet, een drukke plek voor verkeer. "Het moet hier hoognodig aangepakt worden", zegt de wethouder. "En daarvoor hebben we grote plannen. Er moeten twee onderdoorgangen komen, een voor auto's, en een voor fietsers en voetgangers. Het zou zonde zijn als dat vanwege de stikstof niet door zou kunnen gaan."

Doorverkoop rechten

Het faillissement van kippenslachterij GPS kwam precies op het juiste moment. "We waren op dat moment net in gesprek met een ondernemer, over andere zaken. Die ondernemer kocht de grond en de stikstofrechten van de GPS en was bereid om een deel van die stikstofrechten aan ons door te verkopen." De juridische afdeling van de gemeente zocht alles grondig uit. "Volgens de regels van dat moment mochten we de stikstof inzetten op een ander project. Dat hebben we dus gedaan, waarbij het grootste gedeelte ingezet wordt voor het stationsgebied."

Ieder voor zich

Maar is het wel wenselijk, dat een gemeente zelf stikstofrechten op gaat kopen? "Op zich denk ik dat het goed is dat dit bij de gemeenten zelf komt te liggen", vindt Groothuis. "Maar dan moet het wel in nauw overleg met de provincie. Nu zie je vooral dat het 'ieder voor zich' is. Gemeenten gaan hun eigen gang, om lokaal zoveel mogelijk door te laten gaan. Dat lijkt me niet de bedoeling."

Hoeveel geld de gemeente heeft betaald voor de stikstofrechten, mag Groothuis niet zeggen. "Nee, dat is vertrouwelijk", zegt hij. "Maar we hebben veel geld betaald voor iets wat je niet ziet. Maar als daarmee het stationsgebied opgeknapt kan worden, is het me dat waard."

