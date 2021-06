Versoepelingen sauna en sportwedstrijden: 'Goed voor het lijf'

"Toen wij lazen dat de sauna weer open zou gaan, hebben wij meteen gereserveerd. Heerlijk dat het weer kan. We hebben er zin in want het is ook echt lang geleden." Linda en haar vriend Kris zijn op hun vrije zaterdag extra vroeg opgestaan. Daardoor horen zij bij de eerste tien mensen die gaan genieten van de sauna die bij het Wijchense Thermen Berendonck hoort. Ze komen voor een paar uur relaxen. En daar kijken ze al tijden naar uit, zegt Kris "Het is al meer dan een half jaar geleden. Nu kunnen wij weer eens echt ontspannen, even rust nemen en goed voor ons lijf zorgen."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder

Rustige start

De sauna is weken in opstartfase geweest, zegt manager Mischa Colard. De reden is eigenlijk van praktische aard. "Zo hebben wij bijvoorbeeld een grote sauna die is opgebouwd met heel dikke boomstammen. Dat is dus hout, en hout is een natuurproduct dat werkt. Als wij de sauna aanzetten en meteen opwarmen tot 80 graden kan het hout zelfs barsten."

Competitie hoort bij sport

Op een kilometer van de sauna ligt het sportcomplex waar Honk en Softbalvereniging De Hazenkamp haar thuis heeft. Door de drukte lijkt het wel het 'oude normaal'. Maar Steffen Vos weet wel beter. Alle leden ouder dan 17 zijn er na de laatste versoepelingen nog helemaal niks op vooruit gegaan. Het zijn de jongere sporters die weer competitiewedstrijden mogen spelen. "Dat is op zich natuurlijk super, want het is een mooie sport waarbij kinderen weer buiten zijn. Dus wat dat betreft zijn wij opgelucht. Aan de andere kant begint het ook te kriebelen, want wij willen ook graag dat de senioren weer competitie kunnen gaan draaien."

Einde clubcompetitie

Quin mag het veld weer op voor wedstrijden. Hij is nog geen 15 en mag dus in de categorie aspiranten wedstrijden gaan draaien. "Vind ik fijn, ja. De afgelopen maanden hebben wij eigenlijk alleen getraind en een soort oefenpartijtjes gedaan in een clubcompetitie. Maar nu zie ik ook andere sporters van buiten mijn team. En dan gaan wij winnen. Winnen is fijn."