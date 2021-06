Vier aanhoudingen na brandstichting Tiel, politie onderzoekt verband afpersing fruithandel

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag vier personen aangehouden na een brandstichting bij een woning aan De Kogge in Tiel. De politie onderzoekt of het incident verband houdt met eerdere beschietingen in de Bommelerwaard en de afpersing van fruithandel De Groot in Hedel.

Bij de woning brak rond 03.00 uur brand uit. De advocaat van fruithandel De Groot stelt bij Omroep Gelderland dat het bewuste adres staat op een eerder uitgelekte lijst van medewerkers van de fruithandel. Die wordt bedreigd nadat twee jaar geleden aangifte werd gedaan van een lading drugs tussen een partij bananen.

Aangehouden op snelweg

Volgens de politie laten in de nacht gemaakte camerabeelden zien dat iemand de voordeur van het huis aan De Kogge in brand steekt. Agenten in de omgeving zagen al snel een verdachte auto rijden en gaven het kenteken door aan andere eenheden in de omgeving. Dat leidde op de snelweg A2 tot de aanhoudingen.

Verdachten uit Amsterdam en Almere

De verdachten zijn drie jongens uit Amsterdam van 17, 18, en 19 jaar. De vierde is een man van 23 uit Almere. Ze zitten vast en worden gehoord over hun rol. In de auto lagen volgens de politie meerdere zaken die erop wijzen dat de vier betrokken waren bij de brandstichting.

In de geruchtmakende zaak rond fruithandel De Groot werden in mei meerdere woonhuizen in de Bommelerwaard beschoten. In verband daarmee hield de politie de afgelopen weken meerdere grotere verkeerscontroles in het gebied.

