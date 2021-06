Anna Eikendal (19) komt uit een echte hardloopfamilie: 'Soms gaat het nergens anders over'

Anna is van zichzelf al een brok aan positiviteit. En als het dan ook nog eens lekker gaat in haar trainingen, dan is de lach al niet meer van haar gezicht te krijgen. Ze werkt deze maanden hard om records te breken en medailles te pakken. Zo wilde ze vorige week op de wedstrijd Next Generation Athletics een persoonlijk record lopen. Dat lukte.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Nu is het doel om een medaille te pakken op het Nederlands kampioenschap in september. "Daarvoor moet ik gewoon goed aan de basis blijven werken. En mijn snelheid blijven trainen. Dan hoop ik toch echt wel een medaille te pakken op de 800 of 1500 meter", vertelt ze.

Hardloopfamilie

Dat Anna is gaan hardlopen is overigens niet zo gek. "Mijn opa heeft hard gelopen en werd nog meerdere keren kampioen op de cross. Mijn moeder heeft het van hem geërfd en zo zijn mijn zusje Sophie en ik er ook in gerold."

Dat heeft zo zijn voordelen, vertelt de hardloopster. "Mijn familie weet heel goed wat voor trainingen ik doe en welke wedstrijden ik loop en of een tijd goed of slecht is. Na een wedstrijd krijg ik ook altijd even een appje van mijn opa en oma. Dat is leuk. Maar soms gaat het thuis over niets anders dan alleen maar hardlopen. Soms zeg ik wel eens: jongens, genoeg over hardlopen nu."

Focus bij Anna Eikendal voor de Next Generation Athletics. Foto: Omroep Gelderland