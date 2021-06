Concert Normaal in half uur uitverkocht

De kaarten voor het concert van de Achterhoekse band Normaal in september waren vanochtend snel weg. Het openluchtconcert in Lochem was al na een half uur uitverkocht, meldt concertorganisator MOJO.

De show komt in de plaats van het door corona geannuleerde jubileumevenement van vorig jaar. Wie kaartjes had voor dat eerdere concert mocht vrijdag al in de voorverkoop tickets aanschaffen. Zaterdagochtend was er een stormloop op de resterende tickets.

Olderwets høken

De band met zanger Bennie Jolink gaf in 1975 zijn eerste grote optreden in de Achterhoekse plaats. Normaal stond in 2019 in Lochem voor het eerst sinds lange tijd weer op het podium. Het optreden voor een uitzinnig en uitverkocht veld smaakte naar meer. "Wi-j komt altied weer terug! Ook na 46 joar weer samen olderwets høken op het Tractorpulling terrein in Lochem!".

