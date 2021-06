Thijs heeft het moeilijk in coronatijd: 'Paniek in zijn hoofd'

Thijs is 26 en woont zelfstandig in Wijchen. Eerst woonde hij begeleid in 's-Heeren Loo, maar hij redt zich alleen wel. Een vast ritme is daarbij bepalend. "Ik werk doordeweeks iedere dag bij de Coop, dat zorgt voor structuur. En in het weekend had ik het voetbal bij NEC en Woezik. Maar dat is door corona weggevallen en er kon niks voor in de plaats komen", vertelt hij.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Superlastig

Op het eerste gezicht lijkt er weinig aan de hand met Thijs. "Maar ik heb dus autisme en daarnaast ook hechtingsproblematiek en een licht verstandelijke beperking. Met corona vind ik het superlastig. Ik kan in het weekend niet meer doen wat ik normaal deed. Het draaide allemaal om het voetballen en dat is helemaal weggevallen. Ik heb doordeweeks altijd begeleiding, maar dat moet nu ook in het weekend. Dat heb ik echt nodig. Het enige waar ik afleiding in vond verder zijn mijn cavia's. Daar knuffel ik altijd mee. Ze zijn echt troost geweest voor mij."

Werk essentieel

Op zijn werk functioneert Thijs uitstekend. "Hier voel ik mij op mijn gemak. Dit is echt heel belangrijk voor mij. Het geeft mij afleiding en de regelmaat is heel fijn. Ik doe dit van maandag tot en met vrijdag. Ik heb heel fijn contact met mijn collega's en ook de klanten kennen mij inmiddels. Het werk heeft mij er echt doorheen gesleept in deze periode. Ik ben blij dat ik hier werk. Ik hoef hier nooit meer weg."

Tekst gaat verder onder de foto.

Thijs aan het werk in de supermarkt. Foto: Omroep Gelderland

Rondom Thijs is een heel team van begeleiders gevormd, die dagelijks langskomen. Zijn moeder Margriet Verhagen maakt daar deel van uit. "Ik ben hier meestal op donderdagen. We helpen hem met huishoudelijke en financiële zaken. Thijs kookt altijd voor zijn begeleiders, dat is vaste prik. Soms koken we samen en de andere keer kan ik gewoon aanschuiven. Doordeweeks heeft Thijs zijn structuur redelijk op orde, maar in de weekenden is alles voor hem weggevallen. Het voetballen bij Woezik, trainen en service-medewerker zijn bij NEC. Dat is weg en dan raakt Thijs een beetje in paniek", legt ze uit.

Extra begeleiding nodig

Daarom is de begeleiding er nu ook in weekenden. "We proberen de zorgen bij hem weg te halen. Bijna alle begeleiders draaien nu ook weekenddiensten. De een drinkt 's ochtends een kop koffie met hem, de ander eet 's avonds met hem mee en met een ander kon hij meehelpen in een moestuintje."

Tekst gaat verder onder de foto.

Margriet met haar zoon Thijs. Foto: Omroep Gelderland

"Het belangrijkste is om zijn hoofd leeg te maken. Thijs heeft zijn vaste werk en zijn vaste taken, maar hij krijgt heel veel prikkels. Er kan van alles en nog wat in zijn hoofd omgaan. Als begeleiders moeten wij luisteren naar Thijs en weten wat er in zijn hoofd omgaat", aldus moeder Margriet.

Blij met versoepelingen

Thijs kan niet wachten tot alles weer als vanouds wordt. "Daar kijk ik echt naar uit: dat we weer opgaan naar het nieuwe normaal. Ik ben blij met de versoepelingen. Een vriend van mij uit Tilburg, die ook autisme heeft, had ik al heel lang niet meer gezien. Vorige week ben ik voor het eerst weer naar hem toe geweest met de trein. Ik kan niet wachten tot het voorbij is."