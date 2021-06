Lasse Schöne nadrukkelijk in beeld bij NEC

De 35-jarige Deen is nadrukkelijk in beeld bij de Nijmeegse club, zo melden bronnen rond NEC. Het is nog allerminst zeker of Schöne ook daadwerkelijk wordt vastgelegd, want er zijn meer kapers op de kust. Bij Heerenveen heeft de middenvelder een aflopend contract en het is de vraag of verlenging daar financieel haalbaar is.

Lasse Schöne kwam in 2008 naar NEC na een succesvol seizoen bij De Graafschap. In Nijmegen speelde hij een sterk eerste seizoen, met onder meer een uitblinkersrol in de Europese wedstrijden. In zijn tweede seizoen liep hij een zware kruisbandblessure op. Na een revalidatieperiode keerde hij terug en werd hij opnieuw een belangrijke speler voor NEC. Dat leverde hem in 2012 een transfer naar Ajax op.