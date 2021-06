Provincie geeft aanpak Rijnbrug nog niet op na flinke tegenvaller

"Ja, dat is natuurlijk een teleurstelling", zegt Gelders gedeputeerde Christianne van der Wal. "Als de kosten hetzelfde zouden zijn, dan kan je door."

Waar in 2018 werd uitgegaan van een kostenplaatje van 81 miljoen, ligt dat nu op 129 miljoen euro. Dat komt onder meer doordat de bouwkosten zijn opgelopen én de provincie het risico op overschrijding beter wil incalculeren.

Nu wil Van der Wal eerst uitzoeken of het echt niet op een andere manier op te lossen valt: het geld is er nu niet in de begroting. "We gaan de komende maanden eerst verkennen. Een second opinion en kijken of het Rijk echt niet wil bijdragen. Dan heb je een realistisch beeld en kan je in gesprek hoe het verder moet."

'Werk goed samen met Utrecht'

Het traject wordt samen met Utrecht aangepakt, de voorbehouden die Gelderland maakt zijn bij Utrecht niet terug te vinden. "Ik werk heel goed samen met Utrecht, we hebben een andere werkwijze, dat is wat die twee brieven simpelweg duidelijk maken", duidt Van der Wal. Een verschil in enthousiasme of urgentie is er volgens haar niet.

De Gelderse politiek was 2,5 jaar geleden unaniem voor aanpak van de brug. "Dat is voor mij echt niet anders. Het is een ingewikkeld project, maar mijn wens in hetzelfde als de Staten." En dat is aanpak van de brug. Voor het einde van dit jaar moet duidelijk zijn wat er mogelijk is om de kosten nog enigszins in te perken.