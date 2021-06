Hidde Jurjus voor de derde keer terug bij De Graafschap

Jurjus stond afgelopen seizoen onder de lat bij het Duitse KFC Uerdingen. Dat is een club uit de derde Bundesliga. Jurjus begon zijn loopbaan bij De Graafschap en debuteerde als keeper ook bij de Achterhoekse club in 2014. "Na een jaar in een goede competitie in Duitsland ben ik klaar voor twee seizoenen bij deze mooie club", zegt Jurjus in een reactie op het clubkanaal. "Ik kijk uit naar de voorbereiding en mijn rentree in het shirt van De Graafschap.

De Achterhoeker, die nu in Arnhem woont, keert voor de derde keer terug bij de Superboeren. Na de degradatie van De Graafschap in 2016 kreeg Jurjus een contract voor vier jaar bij PSV. Die club leende hem echter snel uit aan Roda JC. Dat werd geen succes. Jurjus werd verhuurd aan De Graafschap en speelde daar twee seizoenen. Na zijn avontuur in de Duitse competitie maakt Jurjus dus nu opnieuw zijn rentree.