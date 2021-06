Hidde Jurjus komt weer thuis bij De Graafschap: 'Toch weer voor promotie gaan'

Hidde Jurjus is terug bij De Graafschap: "Duidelijke manier van voetballen is belangrijk" Foto: De Graafschap

Jurjus stond afgelopen seizoen onder de lat bij KFC Uerdingen in de derde Bundesliga. Het werd een onrustig jaar voor de Achterhoeker. "Het verhaal was echt goed. Een uurtje van Doetinchem, ambities om flink door te bouwen. Alles zag er gewoon prima uit. Helaas pakte het in de praktijk anders uit. Omdat de licentie van de club in gevaar kwam en daaruit een faillissement dreigde, konden spelers hun contracten opzeggen. Daar heb ik gebruik van gemaakt, want ik wilde weg. Ik had geen goed gevoel meer."

Uerdingen zag verder hoe belangrijke investeerders zich na de degradatie terugtrokken waardoor het zogeheten insolventieplan niet kon worden uitgevoerd. "Ik kan mezelf niets verwijten. Maar inderdaad, het is niet vaak rustig bij mij", lacht Jurjus.

De in Lichtenvoorde geboren keeper begon zijn loopbaan bij De Graafschap en debuteerde ook bij de Achterhoekse club in 2014. Jurjus keert nu voor de derde keer terug bij de Superboeren. Na de degradatie van De Graafschap in 2016 kreeg hij een contract voor vier jaar bij PSV. Die club leende hem echter snel uit aan Roda JC. Dat werd geen succes. Jurjus werd verhuurd aan De Graafschap en speelde daar twee seizoenen. Na zijn avontuur in de Duitse competitie maakt hij dus nu opnieuw zijn rentree.

Stabiliteit

"Het loopt echt zo dat ik nu weer bij De Graafschap ga spelen en daar zit ook gewoon wat toeval bij. Vorige week werd mijn zaakwaarnemer gebeld en heeft hij gezegd dat ik vrij ben. De competitie hier in Duitsland was net klaar. Toen is het snel gegaan. Ik ben absoluut blij dat ik nu weer twee jaar stabiliteit heb. We zoeken een huisje in Doetinchem", zegt Jurjus.

Bij De Graafschap wordt hij ook weer herenigd met Robert-Jan Zoetmulder die ook keeperstrainer was bij Roda JC toen Jurjus daar een seizoen speelde. "Ik heb toen een moeilijk jaar gehad, maar met hem heb ik heel goed gewerkt. De Graafschap is voor mij nu gewoon een hele goede keuze."

Mix

Vorig seizoen greep De Graafschap op miraculeuze wijze naast promotie. Het kostte Mike Snoei zijn baan als hoofdtrainer. De druk op alles en iedereen binnen de club was groot. De Graafschap moet opnieuw beginnen, maar als het aan Jurjus ligt wordt de lat wederom hoog gelegd. Een meerjarenplan om rustig te bouwen aan een jong en getalenteerd team, veegt hij echter niet direct van tafel. "Ik zou kiezen voor een mix in de groep van ervaren jongens zoals Ted van de Pavert en ik, maar ook jonge jongens. Er komt een mooie lichting aan."

Jurjus: "Ik vind dat zo'n combinatie ook past bij De Graafschap. De doelstelling zou wat mij betreft wel weer promotie moeten zijn. Hopelijk gaat dat gepaard met een trainer die een duidelijke manier van voetballen voor staat. Het is ook belangrijk dat we vanuit rust opnieuw kunnen bouwen. Maar linksom of rechtsom, we willen het liefst zo snel mogelijk naar de eredivisie."

Doorstroming

"Het gaat een interessant seizoen worden met veel ploegen die echt willen promoveren", weet Jurjus. "Maar dat maakt het voor mij ook heel mooi. Voor die wedstrijden tegen de goede tegenstanders doe je het. Die twee promotieplekken vind ik ook goed, waardoor je wat meer doorstroming krijgt. Maar ik hoop ook vooral dat de mensen weer met veel plezier naar De Vijverberg kunnen komen in het nieuwe seizoen."