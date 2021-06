Rinus barbecuet erop los sinds ongeluk: 'Je voelt je daarna een flinke vent'

Rinus werkte jarenlang in de bouw. “Maar op een morgen keek ik niet uit, en viel ik van het dak af. Oeps”, vertelt hij vrijdag in De Week van Gelderland.

De Barnevelder viel vijf meter naar beneden en landde op het puntje van zijn elleboog. Hij moest vier jaar lang revalideren. “In die periode heb ik mijn hele barbecuewereld op touw gezet. Ik wilde afleiding, want anders gaat het niet goed in je hoofd.”

Geen stokjes, maar tomahawks

Inmiddels is Rinus de trotse eigenaar van een eigen YouTube-kanaal vol video's over het maken van gerechten als op rozemarijn gerookte kalkoenborst en longhaas met een Argentijnse chimmichurry-rub. Ook op Instagram probeert hij zijn duizenden volgers van barbecue-inspiratie te voorzien.

Rinus merkt dat de 'ouderwetse' manier van barbecueën snel terrein verliest. In de coronatijd hebben we onszelf verwend met een nieuwe barbecue. “We kopen andere type barbecues. En als je een prijsklasse hoger zit, ga je ook nadenken over wat je ermee gaat doen. Dus niet meer die oude ketel op hoge temperatuur, pakjes open trekken en klappen maar.”

Bij Keurslager de Haas uit Arnhem herkennen ze dat beeld. “Naast de traditionele hamburgers en stokjes kiezen steeds meer mensen voor de côte de boeuf, tomahawk en picanha”, vertelt mede-eigenaar Marleen Kamphuis. “Of voor wie niet van vlees houdt: een portobello met geitenkaas of een groentespies.”

Bang voor het prijskaartje van een avondje grillen, hoeven we volgens Rinus niet te zijn. “Als je de prijs van tien kleine pakjes bij elkaar optelt, met al die saus. Dan zou ik eerder zeggen: koop een mooie longhaas of een côte de boeuf. En als je paling te duur vindt, rook dan een rode poon en maak er zelf een mooie mosterdsaus bij. Ik denk dat het voor een betere beleving zorgt en je voelt je daarna echt een flinke vent”, lacht hij.

Vol lof

Die beleving, daar is het Rinus allemaal om te doen. “Ik bedenk vaak op woensdag al wat ik zaterdag ga doen. Dan koop ik een mooi stuk vlees bij de slager voor op de barbecue en ga ik denken: welke kruiden wil ik gebruiken? Of ga ik het vlees injecteren?” Daarbij spuit je marinade direct in de kern van het vlees.

En dan heb je ook nog de groeiende populariteit van 'slow cooking'. Marleen is bijvoorbeeld fan van pulled pork: “Daar kan ik een heel weekend over doen om die klaar te maken.”

Is het dan niet zonde dat het eten in drie minuten op is? Nee hoor, vindt Rinus. “In die drie minuten heb je mensen 'gepleaset'. Die zijn nog steeds daarna vol lof over wat jij gedaan hebt.”