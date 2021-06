De Graafschap laat oog vallen op Adrie Poldervaart

Poldervaart wordt gezien als een serieuze optie door De Graafschap. Bij FC Groningen vormt hij een koppel met hoofdtrainer Danny Buijs. Hij werd in 2018 trainer bij Excelsior en koos in 2020 voor de overstap naar de eredivisieclub in Groningen. Vorig seizoen streed die club om Europees voetbal. Zijn contract loopt nog wel een seizoen door.

De Graafschap heeft inmiddels contact opgenomen met de huidige werkgever van Poldervaart. "Het is op dit moment nog niet concreet en ik ga er nu nog vanuit dat Poldervaart ook komend seizoen werkzaam is bij FC Groningen", laat technisch directeur Mark-Jan Fledderus weten tegenover RTV Noord. De trainer zelf was tot nu onbereikbaar voor een reactie.

De directie van De Graafschap wil niet reageren op namen. "We zitten in het proces en spreken en gaan nog spreken met kandidaten. We zoeken naar een trainer die goed bij de club past. Ik denk dat we nog ongeveer een weekje nodig hebben. Nee, op namen ga ik niet in", zegt Hans Martijn Ostendorp.

Adrie Poldervaart is kandidaat trainer te worden van De Graafschap Foto: BSR Agency/OrangePictures

Rinus Michels Award

De 50-jarige Poldervaart geldt als een veelzijdig man. Hij hielp als scholier zijn vader op de boerderij in het Zuid-Hollandse Oudenhoorn. Als voetballer was hij actief voor de amateurclubs OHVV, Spijkenisse en Nieuwenhoorn om vervolgens bij OHVV in het trainersvak te stappen. Poldervaart was onder meer succesvol als trainer van Barendrecht in de Topklasse.

In 2015 werd aan Poldervaart de Rinus Michels Award overhandigd voor beste trainer in het amateurvoetbal. Hij heeft ook een studie fysiotherapie afgerond. Die functie bekleedde hij ook bij Excelsior waar Poldervaart dus later trainer werd. Begin april 2019 legde hij zijn functie neer na tegenvallende resultaten van Excelsior.

Meer dan 30 brieven

De Graafschap had in eerste instantie Joseph Oosting nadrukkelijk op de korrel als nieuwe hoofdtrainer, maar die kiest vrijwel zeker voor RKC Waalwijk. Oosting staat nog onder contract bij Vitesse, maar dat wordt waarschijnlijk afgekocht. Voorzitter Martin Mos reageerde vanmiddag op de interesse voor Oosting. "Wij hadden een heel goed gevoel bij Oosting, maar RKC kwam er tussendoor fietsen. Ik snap die keuze wel, al is hij natuurlijk nog niet zo lang trainer. We dachten dat Oosting goed bij ons zou passen. Gelukkig hebben we keuze genoeg. Er zijn over de 30 sollicitaties binnengekomen bij De Graafschap", aldus Mos.