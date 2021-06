We gaan dit weekend massaal uit eten; alle restaurants zitten vol

De Gelderse restaurants zitten dit weekend bomvol. Reserveren lijkt bijna nergens meer mogelijk. "Toen bekend werd dat restaurants vanaf 5 juni binnen weer open mochten en de sluitingstijd opschoof naar 22.00 uur, was ons restaurant twee uur later al voor het hele weekend gereserveerd", zegt een medewerker van De Steenen Tafel in Arnhem.

Zoals bij veel restaurants is het verruimen van de openingstijd bij De Steenen Tafel zeker zo belangrijk als de openstelling binnen. "Wij zitten op een mooie locatie met uitzicht. Als het weer goed is, willen mensen bij ons sowieso buiten zitten. Dat dit nu ook weer tot 22.00 uur kan is belangrijk. Mensen hebben het gevoel dat ze weer een avondje uit hebben."

Ook veel reserveringen na het weekeinde

Bij Het Wapen van Heeckeren in Hummelo hadden ze voor de versoepelingen die dit weekend ingaan al gezorgd voor extra plaatsen buiten. Een tent en het creatief inrichten van een kapschuur zorgden er voor dat er al weer de nodige gasten terecht konden.

Toch ging het hier ook hard met de reserveringen na de laatste persconferentie van Mark Rutte. Nu de weersverwachtingen nog niet heel positief zijn voor zaterdagavond en zondagavond, hebben veel mensen snel binnen een plekje veilig gesteld.

Ook restaurant De Portier in Nijmegen zat in no-time vol. Het restaurant aan het Kelfkensbos heeft beperkte mogelijkheden buiten en dus was hier zowel de verruiming van de openingstijd als de openstelling binnen zeer welkom. En qua aanloop zit het voorlopig wel goed, want ook voor de periode na het weekeinde stromen de reserveringen al binnen.

Corona geeft nieuwe inzichten

Bij de Basiliek in Harderwijk gaan ze dit weekend open, maar dat is ook direct de laatste keer. "Hello, goodbye noemen we het", zegt chef Rik Jansma. Ze gaan het over een andere boeg gooien bij het restaurant met Michelinster.

De opening in het weekend is eenmalig omdat ze daarna alleen nog maar van maandag tot vrijdag open zijn. "We gaan in ieder geval kijken of dat werkt", vertelt Jansma. "Maar voor dit weekend maken we een uitzondering omdat het niet goed voelde om dicht te blijven nu alles weer open mag."

En heeft corona veel ellende gebracht in de horeca? Jansma heeft het ook goeie inzichten gegeven: "We gaan dit weekend en in de toekomst een maximum van ongeveer dertig gasten aanhouden. Dit was ook het maximumaantal dat we vorig jaar zomer na de eerste lockdown mochten hebben. Dat is zo goed bevallen, dat we dit nu aan blijven houden. Maar wel met dezelfde hoeveelheid personeel en inzet. Dus meer en betere aandacht voor de gast."