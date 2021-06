Succes van Gelderland in Beweging verklaard: 'Hele verzorgingshuizen deden mee'

Uit nood geboren, zo begon het programma ruim een jaar geleden. De sportscholen zaten dicht en het land was in lockdown. "Wij moesten mensen gaan bellen dat de lessen niet meer doorgingen en we kregen echt huilende mensen aan de lijn", zo vertelden de dames vrijdag in De Week van Gelderland.

Sociaal aspect

Omroep Gelderland en Sportservice Ede vonden elkaar en maakten het programma juist voor de mensen die thuis zaten in coronatijd. Door de lockdown werd sporten een stuk lastiger. Gelderland in Beweging bood de kijker dé oplossing. Voor de televisie en vanuit je luie stoel kon je deelnemen en dat deden veel mensen dan ook.

Een mooie oplossing voor de thuiszittende ouderen, waarbij het sociale aspect ook meespeelde: "Ik kreeg reacties van mensen die blij waren dat ze ons zo via de televisie toch nog af en toe konden zien", legt Rina uit.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Maar wat maakte het programma tot zo’n succes? Over het antwoord op die vraag hoefden de dames niet lang na te denken. "Hele verzorgingshuizen deden mee. We hebben het echt gemaakt voor de ouderen. Het is goed te volgen, omdat het tempo rustig is. En we zeggen ook altijd: iedereen kan meedoen. Doe gewoon de oefeningen mee, die je wel kunt."

Hoewel het voor een oudere doelgroep gemaakt is, kijken er wel degelijk jongere mensen naar het programma, zegt Rita. "Er doen bij ons mensen mee van 100 jaar, maar tegelijkertijd horen we ook dat jonge mensen kijken. Mijn neefje kijkt bijvoorbeeld ook en die woont niet eens in Gelderland."

Ga er op uit!

Na ruim een jaar en meer dan honderd afleveringen is volgende week de allerlaatste week dat het programma uitgezonden wordt. "Volgende week beginnen overal de groepslessen weer en de sportscholen zijn weer open. En sporten voor de tv is natuurlijk hartstikke mooi, maar het sociale aspect is ook belangrijk en we willen wel dat mensen er ook weer op uit gaan."

Voor de echte fans is er toch nog een beetje hoop. "Misschien dat we eens verder gaan kijken", zegt Angelina, als haar gevraagd wordt of het niet tijd wordt voor een dvd.