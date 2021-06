Mogen kinderen nog minder spelen op wereldberoemd veldje? Rechter buigt zich erover

“Ik geloof dat wij wel in meer dan tien landen op de voorpagina stonden” vertelt Janneke Colsen van basisschool De Buut over de commotie die er in 2019 ontstond. “Ja, het is schijnbaar een ontzettend herkenbaar probleem dat zich hier afspeelt.”

'Onbegrijpelijk'

Bewoners van de aangrenzende appartementen hadden in 2018 al aan de gemeente gevraagd om tegen de geluidsoverlast op te treden, maar de gemeente wees dat verzoek af. Een jaar later trad de gemeente alsnog op en liet het pannaveldje met de ijzeren goals te verwijderen. Zowel de kinderen als de ouders begrepen er niets van. In de zomer van 2019 gingen zij nog in een optocht naar het gemeentehuis om 3700 handtekeningen aan te bieden tegen sluiting van het speelveldje.

En nog steeds begrijpen de ouders en kinderen weinig van de gang van zaken. Cherifa Hendriks, moeder van twee kinderen op De Buut, noemt het een soap die al veel te lang duurt. Hendriks: “Ik dacht, dit is niet waar. Wie bedenkt dit?”

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Plein was ook voor buitenonderwijs

Wat ze vooral steekt is dat de school er al stond voordat de appartementen kwamen. Een van de leerlingen van De Buut, Noor Frederiks snapt dat niet: “Ze zien dan dat er een school is en dan verwachten ze dat we helemaal stil zijn. Wat ik een beetje raar vind.” En medeleerling Olivier Egberts: “Ik vind het onzin. Want je woont daar en je zou ermee moeten leven.”

Een ander probleem dat schoolleider Janneke Colsen aankaart, is dat het speelveldje ook gebruikt werd als buitenpodium. Kinderen leerden zich daar te presenteren voor een publiek dat plaatsnam op de betonnen tribunes. Maar die tribunes zijn op last van de gemeente weggehaald omdat de bal daar te hard tegenaan knalde. Janneke Colsen: “Het grootste punt is dat wij de kinderen gewoon optimaal onderwijs willen bieden, daar zijn wij hier natuurlijk voor. En dat wordt op deze manier wel moeilijk gemaakt.”

Geen balspel in het weekend

Dit voorjaar zijn de speeltijden van het veldje al aangepast. Kinderen mogen van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 19.00 uur spelen op het schoolplein en op zaterdag en zondag van 09.00 tot 19.00 uur. Maar in het weekend mogen ze er niet met de bal spelen. En dat is wel een probleem voor de buurt, vertelt Cherifa Hendriks: “Het is los van het groen ook eigenlijk de enige plek waar kinderen veilig kunnen spelen in de buurt.”

Alle aanpassingen hebben de school al behoorlijk wat geld gekost. Volgens advocaat Eelco de Jong zelfs een ton. Janneke Colsen voegt toe: “Dat is publiek geld dat hiervoor op gaat.” Geld dat ze liever aan onderwijs zouden besteden. De Buut is nog met de gemeente Nijmegen in onderhandeling over eventuele vergoeding van die kosten.

"Hopelijk niet nóg meer beperkingen"

De kinderen en hun ouders hopen dat de rechter niet nog meer beperkingen oplegt, vertelt Huub Verbeek uit groep acht: “ Want als het nog erger wordt dan is het echt rampzalig voor het voetbalveldje en voor ons. En voor iedereen in de buurt.”

De bewoners van de appartementen willen niet reageren voor Omroep Gelderland.