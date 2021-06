Op zoek naar een bootje voor de vakantie? Vergeet het maar

"Voor een nieuwe boot - waar je deze zomer nog mee wilt gaan varen - is het nu te laat. We hebben zelfs al boten voor volgend jaar besteld en verkocht. Die worden in januari en februari geleverd", zegt André Haafs van DEBA Marine in Tolkamer.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

En het zijn volgens Haafs niet alleen boten, die niet meer te krijgen zijn. "Ook buitenboordmotoren zijn nergens meer te vinden. Het is gewoon een crime, ze zijn niet te koop op dit moment."

Coronacrisis

Dat de verkoop van boten zo enorm is toegenomen, komt door de coronacrisis. Mensen hebben wat geld gespaard en willen ondanks de coronabeperkingen met vakantie. Maar er is meer aan de hand. "Vorig jaar zijn fabrieken in Amerika en Polen maandenlang gesloten geweest. De achterstand die ze met de productie hebben opgelopen, die haal je niet zomaar in", benadrukt Haafs.

Ook bij Prins in Nijkerk en Marinaut in Nijmegen hebben ze de verkoop zien stijgen. "Tweedehands boten zijn ook bijna niet verkrijgbaar. Ik heb in oktober vorig jaar al zo'n 40 tot 50 nieuwe boten besteld. Door problemen met grondstoffen is er een lange productietijd. Op dit moment lever ik bijna dagelijks een boot af. En voor volgend jaar heb ik nu alweer besteld", legt Maarten Dries van Marinaut uit.

Gaat nog wel even duren

Voordat er weer voldoende boten zijn om aan alle vraag te voldoen zijn we wel een jaar verder, verwacht André Haafs uit Tolkamer. "Als ik nu levertijden ga opvragen van buitenboordmotoren dan is het september of oktober dat ik weer wat krijg. Maar ik hoor ook heel veel maart en april 2022, dus dat het nog een jaar gaat duren, daar moet je zeker rekening mee houden."