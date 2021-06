Benzinedief die twee politieauto's ramde moet de cel in

Een 22-jarige man uit Polen moet zestien maanden de gevangenis in voor een achtervolging, waarbij hij agenten in gevaar bracht. De achtervolging eindigde begin februari met een crash op de A1 bij Radio Kootwijk.

De Pool vertelde twee weken geleden aan de rechtbank in Lelystad dat hij zijn baan kwijt was geraakt, op de dag dat het mis ging op de A1. Hij woonde al twee weken in zijn ongeregistreerde auto en was - onder invloed van drugs - onderweg naar een vriend. De man had geen rijbewijs en had weinig geld. Hij stopte om te tanken bij een benzinestation bij Gouda en reed weg zonder te betalen.

Politieblokkade

De politie kreeg hem al snel in het vizier, maar de benzinedief weigerde zich over te geven. Toen een agent op de A28 rechts naast hem op de vluchtstrook reed, probeerde hij de auto van de weg te drukken. Bij een wegblokkade reed hij zelfs in op agenten.

Ter hoogte van Radio Kootwijk probeerde de bestuurder opnieuw te ontkomen aan een politieblokkade, maar verloor hij de macht over het stuur. Hij raakte bij de crash gewond.

Poging tot zware mishandeling

Volgens de Pool probeerde hij de politie af te schudden en wilde hij de agenten niet verwonden. Maar volgens de rechtbank is er wel degelijk sprake van poging tot zware mishandeling en was het aan de stuurmanskunsten van de agenten te danken dat ze niet zwaargewond raakten.

Het Openbaar Ministerie noemde het poging tot doodslag en had twintig maanden cel geëist. De rechter haalde daar vier maanden vanaf. De Poolse man mag een jaar lang geen motorvoertuigen besturen. Ook moet hij de vier agenten die hem achtervolgden ieder 400 euro schadevergoeding betalen.