Eindelijk: de dorpshuizen zijn weer open

De schutterij mocht vorige week al voorzichtig beginnen. En ook de muziekvereniging kon onder strenge voorwaarden al repeteren. Maar vanaf maandag gaat het hard. Een lijst van dertig verenigingen en organisaties maken gebruik van het dorpshuis De Horst in Keijenborg. Vanaf nu worden die allemaal langzaam weer opgestart.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

De internetclub begint om 10.00 uur weer met de eerste les, de dagbesteding en de ouderenbond KBO zijn er maandag ook. En in de middag komen de Heren weer een potje biljarten. Beheerder Emiel Bergervoet is in zijn nopjes.

Gewoon gezellig

Natuurlijk gaat niet alles tegelijk van start. Voor de toneelvereniging in het dorpshuis van IJzendoorn in de Betuwe bijvoorbeeld is het al het einde van het seizoen. Die beginnen na de zomer pas. En ook in het dorpshuis in Groessen is het even afwachten wie er de komende dagen precies van het dorpshuis gebruik komen maken. "De line-dancegroep wacht nog even af, want voor hun is niet duidelijk of de verruimingen ook voor hun gelden. En het zangkoor mag nog helemaal niet. Maar de gymnastiek start weer en de bridge ook. Mensen willen weer lekker bij elkaar zijn. Gewoon gezellig", aldus beheerder Edwin de Graaf.

"Dorpshuizen zijn het hart van de samenleving", aldus de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen. "Zonder deze huizen is het onmogelijk om op een kleinschalige manier het verenigingsleven te laten bloeien. Fijn dus dat het weer open kan."

Dat blijkt ook bij de internetclub in Keijenborg. Geconcentreerd zitten de deelnemers gebogen over de toetsenborden. Want dat is de toekomst.