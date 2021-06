Een mezenkast tegen de eikenprocessierups, helpt dat eigenlijk wel?

Vorig jaar werden in de Achterhoek alleen al duizenden gratis nestkastjes uitgedeeld. De mees wordt namelijk gezien als het natuurlijke middel tegen de eikenprocessierups.

Deze 'jeukrups' veroorzaakt met zijn brandharen veel overlast en daarom zijn we hem liever kwijt dan rijk. Maar of de mezenkast helpt, is eigenlijk nooit onderzocht. Daarom startte het Nederlands Instituut voor Ecologie vorig jaar al een onderzoek met honderd nestkastjes. De uitkomsten worden deze zomer verwacht.

Voedsel

Volgens Kees van Oers van het instituut eten de mezen de eikenprocessierups wel, maar is het niet hun hoofdvoedsel. Daarbij komt dat de haartjes niet zo prettig zijn, die moet de mees verwijderen door de rups tegen de boom te wrijven of hij eet alleen de binnenkant van de rups. Kortom, hij moet er moeite voor doen en dan kiest hij liever 'makkelijker' voedsel wat voor handen is.

Camera

Wat nu wordt onderzocht, is hoeveel van deze rupsen de vogels eten. Daarvoor worden nestkastjes opgehangen met een camera erin. Op deze manier kunnen de onderzoekers kijken wat de mezen hun jongen voeren. "Die koolmees kan echt wel een bijdrage gaan leveren, maar we moeten eerst maar eens zien hoe groot die is en wat we nog meer moeten doen", zegt hij.

Van Oers benadrukt dat het ook belangrijk is om in de buurt van de mezenkastjes te zorgen voor bloeiende bloemen en planten. Deze trekken namelijk ook andere natuurlijke vijanden van de jeukrups aan, zoals de sluipvlieg en de sluipwesp.

