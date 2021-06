Zutphens college presenteert voorjaarsnota: 'Geen geld voor iets leuks'

"Er is geen geld om extra leuke dingen te doen", zei wethouder Laura Werger vrijdag, bij de presentatie van de voorjaarsnota. In die nota geeft het Zutphense college aan hoeveel geld er nodig is om de komende jaren te investeren in zaken zoals het theater.

'Heleboel wensen'

"De gemeenteraad heeft een heleboel wensen, maar daar zullen ze keuzes in moeten maken. Zeker als we gezond willen blijven op de lange termijn", aldus de wethouder. In de spaarpot van de gemeente Zutphen zitten na een paar jaar bezuinigen weliswaar weer wat miljoenen, maar die moeten bij de bank blijven staan - voor eventuele tegenvallers.

Als de gemeenteraad geld wil vrijmaken voor het theater, hoogspanningslijnen, verkeerssituaties of de Oude IJsselbrug, dan kan dat volgens de wethouder alleen door te bezuinigen op andere zaken, meer inkomsten te genereren uit bijvoorbeeld parkeergeld of door de inwoners op te zadelen met belastingverhogingen.

Theater en hoogspanningslijnen

Eén van de zaken waar een grote investering voor nodig is, is het theater. Het Hanzehof-complex is al jaren toe aan een grote renovatie. De Stichting Hanzehof, die het complex beheert, kan dat met de gemeentelijke subsidie die zij krijgt niet realiseren. Daarom wil de gemeente het pand terugkopen en toekomstbestendig maken. Daar zou naar schatting minstens 10 miljoen euro voor nodig zijn.

De gemeenteraad heeft recent ook aangegeven haast te willen maken met het ondergronds brengen van drie hoogspanningslijnen boven de stad. Kostenplaatje: zo'n 5 miljoen euro. Daarnaast wil de gemeenteraad een aantal paar gevaarlijke verkeerssituaties in de stad in beeld brengen en eventueel aanpakken, ook daar is de komende jaren vijf ton voor nodig.

Oude IJsselbrug

Tot slot is er nog een andere grote kostenpost waarvoor het college alvast geld voor apart wil zetten: het vervangen van delen van de Oude IJsselbrug. Dat gaat naar verwachting in 2030 tussen de 15 en 20 miljoen kosten. Geld dat Zutphen dan niet op de plank heeft liggen, en dus wil het college ook dáár graag een spaarpot voor gaan vullen.

Maar voor al deze posten een bedrag vrijmaken in de begroting, kan volgens de wethouder dus niet. “Ik hoop er een hard hoofd in dat we alles kunnen realiseren, want dan zou je flinke lastenverzwaringen moeten toevoegen. Dus we moeten kiezen.”

Dat kiezen doen de raadsleden begin juli, bij het vaststellen van de definitieve voorjaarsnota.