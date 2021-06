Arnhem overstelpt met wapens bij inleveractie

Er is van alles ingeleverd, vertelt operationeel specialist IJsbrand ter Haar, terwijl hij op het politiebureau aan de Beekstraat de tafels en rekken met wapentuig laat zien. "Vuurwapens, imitatiewapens, luchtdrukwapens, antieke wapens en ook echte kogelgeweren", somt hij op, terwijl hij ze een voor een aanwijst.

Bij een aantal van die wapens is Ter Haar 'blij dat ze van de straat af zijn'. Hij toont een imitatiewapen. "Zeer geschikt voor afdreiging. Die worden gebruikt bij overvallen en straatroven."

'Shotgun stonden we van te kijken'

"Hier ligt bijvoorbeeld een echte shotgun", vervolgt Ter Haar. "Daar stonden we zelf ook wel even van te kijken." Ook zitten er enkele bijzondere vuurwapens tussen, die 'een historie met zich meedragen', zoals een revolver uit de Tweede Wereldoorlog. "Daar gaan we zorgvuldig naar kijken. Die laten we niet zomaar vernietigen."

Ook is hij blij met het aantal steekwapens dat is ingeleverd. "Daar was het allemaal om te doen, vanwege onze zorgen over wapengebruik onder de jeugd. Het wordt tegenwoordig heel normaal gevonden om een keukenmes bij je te dragen. Die dragen ze gewoon in de broeksband. Dat komen we steeds vaker tegen."

Het wapengebruik in Arnhem is volgens hem de afgelopen twee jaar met 40 procent gestegen.

Het is heel normaal om een keukenmes bij je te dragen

Marcouch heeft in elk geval veel betrokkenheid van jongeren ervaren tijdens de hele campagne. "Ik heb gezien dat het hen heeft geraakt. Dat vind ik een belangrijk resultaat. De inleveractie eindigt vandaag, maar de bewustwording gaat door."

Jaarlijks vervolg?

Als het aan de burgervader ligt, komt er een vervolg op de inleveractie. "Je mag het niet zomaar doen, daar is toestemming voor nodig van het Openbaar Ministerie. Nu deze actie, met dit resultaat, een succes is, hoop ik dat we het zullen herhalen. Dat kost capaciteit, dus het moet ook kunnen. Maar een keer per jaar zo'n actie lijkt mij goed te doen."

Hoe de doelgroep er precies uitziet die deze week is overgegaan tot het inleveren van wapens, weet Ter Haar niet. "Dat hebben we niet bijgehouden. We gingen voor de laagdrempeligheid en hebben de bak daarom ook bij de ingang geplaatst. Daar is geen toezicht op. We willen ook niet de illusie wekken dat we dat nauwlettend in de gaten houden. Daardoor zou iemand juíst kunnen beslissen een wapen toch niet in te leveren."

Onderzoek naar misdrijf

De vuurwapens zijn door politie in burger aan huis opgehaald. Bekeken wordt of er geen misdrijf mee is gepleegd. Volgende week is daar contact over met de forensische opsporing, legt ter Haar uit. "Dan bepalen we samen welke wapens we nader onderzoeken. Maar mijn eerste inschatting is dat daar zeer weinig vuurwapens voor in aanmerking komen, omdat er bij veel wapens weinig reden is om aan te nemen dat iemand daarmee op straat heeft gelopen en geschoten heeft."

Arnhemmers kunnen nog tot vrijdagavond 22.00 uur terecht op het politiebureau aan de Beekstraat om hun wapens in te leveren.

