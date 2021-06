Caravangroepsreis onder ouderen populair: ‘Zo leuk om eindelijk weer anderen te zien!’

De GTCC werd in 1983 opgericht om samen op reis te gaan. Met een caravan of camper op pad gaan kan lastig zijn en risico’s met zich meebrengen. Dan is het fijn om wat extra ondersteuning te hebben. Deze senioren kiezen ervoor met een groep op reis te gaan. Deelnemers kunnen op die manier elkaar helpen bij lastige situaties, zoals een handje helpen bij technische zaken. Er is ook plek voor vieringen.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Tijdens het najaarskamp trakteerde een stel op beschuit met muisjes voor de geboorte van een zestiende kleinkind en een ander koppel had gebak geregeld omdat zij zestig jaar getrouwd waren. Zelfs de geboorte van acht puppies van iemands hond wordt ludiek gevierd met een minibeschuitje.

'Alleen koffie is ook goed'

De Arnhemse clubvoorzitter Jan van den Dool (82) vertelt: “Het is gezellig om iedereen tijdens deze groepsreis eindelijk weer te zien, samen drie weken op de camping te staan. We organiseren van alles, samen koffiedrinken, fietsen, excursies en knutselmiddagen. Je hoeft niet overal aan deel te nemen. Als je het alleen gezellig vindt om in de ochtend koffie te drinken dan is het ook goed.”

Het voorjaarskamp is in Ommeren, en de mensen zijn in groten getale gekomen met hun caravan of camper. Het is een feestelijk weerzien. De sanitaire voorzieningen op de camping zijn open, de enkele camper zonder eigen toilet en douche kan daardoor ook aansluiten.

Het echtpaar Popta gaat voor het eerst mee, maar heeft het clubvlaggetje nog niet wapperen aan de camper. Ze vinden het heel gezellig maar soms misschien iets te veel ‘ons kent ons’.

Nieuwe huwelijken op oudere leeftijd

Bij caravanclub GTCC is iedereen gereformeerd en dat geeft een saamhorigheidsgevoel. Bovendien levert het samen op vakantie gaan nieuwe ontmoetingen en contacten op. “Het is voor mij een feest om iedereen weer te zien”, vertelt een deelneemster. Soms resulteren de ontmoetingen zelfs in relaties. Zoals bij Gerrit (89) en Lenie (80) Griffioen die elkaar ontmoetten via de GTCC. Ze kennen elkaar al 15 jaar via de caravanclub. De echtgenoot van Lenie kwam te overlijden en de vrouw van Gerrit overleed een jaar daarna.

Tekst gaat verder na de foto:

Lenie en Gerrit ontmoetten elkaar bij de GTCC Foto: Van Gelders Grijs

Met tientallen caravans tegelijk gaat nu niet

De toercaravanclub GTCC hoopt in de toekomst ook weer naar het buitenland te kunnen. Op het moment zijn er nog te veel landen met een negatief reisadvies. Als ze over de grens gaan, rijden ze met z’n tweeën in groepen van zes à zeven caravans. “Er zijn mensen die geen woord over de grens spreken en op die manier kun je elkaar versterken” zegt Jan van den Dool.

Voor weduwe Leny Louwerse (65) maakt de toercaravanclub dat ze weer met haar camper naar het buitenland durft. Haar man overleed plotseling en zelf kreeg ze een herseninfarct. De club voelt voor haar als een soort vakantiefamilie. “Het zelfvertrouwen om weer zelf op pad te gaan is super.”

Wat houdt de ouderen van Gelderland bezig en hoe ervaren zij dingen? Dat zie je bij Van Gelders Grijs. Het programma is elke zondag om 17.20 uur te zien op TV Gelderland (elk uur herhaald).

Bekijk hieronder de hele uitzending Van Gelders Grijs met Jochem van Gelder.