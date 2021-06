Alles voor de bezoekers: Bert veegt poep van honderden zwaluwen van de kasteelmuur

Opluchting om opening

Op Kasteel Doorwerth, in de gelijknamige plaats, is de opluchting groot. Vandaag wordt de laatste hand gelegd aan de schoonmaak en het weer volledig op orde zijn voor ontvangst van publiek. De kasteeldeuren gaan zaterdagmorgen weer open, zegt kasteelmanager Carine van Ketwich.

"Ja, we zijn zo blij. We hunkeren er echt naar om weer publiek te ontvangen", zegt Van Ketwich. "We zijn al dagen bezig om alles nog even goed na te lopen. We weten niet wat we dit weekend kunnen verwachten. Er hebben al 45 mensen gereserveerd, maar er kunnen veel meer bezoekers bij."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Vrijwilligers al dagen druk

De 79-jarige Bert Geerink is één van de vrijwilligers. Zijn familie woont al generaties in de buurt van het kasteel. Hij heeft deze week als taak om vogelpoep van de boerenzwaluwen binnen de kasteelmuren weg te wassen. En Bert is er maar druk mee, want er zijn honderden zwaluwen. "Ja, je blijft er mee bezig. Maar ik vind het niet erg om poep van die vogels weg te wassen. Ik vind alles wat ik kan doen voor dit kasteel gewoon leuk, als echte vrijwilliger."

Boerderijmuseum Putten

Ook bij de museumboerderij in Putten staan ze te popelen. Normaal gesproken komen de bezoekers hier zelfs van ver buiten Gelderland. Na anderhalf jaar stilte is het weer tijd voor drukte, zegt Theo Koster. "Ik denk dat er bij ons weer iets gaat opbloeien, want daar doen wij het voor. Dan vinden we het weer leuk om hier te zijn. We hebben de afgelopen maanden te weinig contact met elkaar gehad. Dat intermenselijke contact tussen alle vrijwilligers was er bijna niet, de afgelopen maanden."