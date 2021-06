Voorst schiet massaal te hulp na boerderijbrand bij gezin in Zweden

Een vernietigende brand markeert woensdag een donker hoofdstuk in het leven van het gezin Van de Kamp uit Voorst, inmiddels woonachtig in Zweden. Hun droomboerderij in Överklinten brandt tot de grond toe af. Vrijdag is de zwarte bladzijde deels omgeslagen, want een Nederlandse crowdfundingsactie voor het gezin levert binnen een dag duizenden euro's op.

Bijna tien jaar geleden vertrokken Johan en Debbie van de Kamp naar Zweden om daar een bestaan op te bouwen. Vriend van het gezin Bennie Hissink komt enkele jaren later ook over om mee te helpen op de boerderij. Samen steken ze de koppen en het geld bij elkaar om een boerderij met driehonderd koeien te kopen in Överklinten.

Wanneer de brand toeslaat, moet het vee gered worden. Buren en boeren in het gebied schieten te hulp. Uiteindelijk worden alle driehonderd koeien uit de schuur gehaald, voordat het te laat is. "We zijn ontroerd door alle hulp die we hebben gekregen van buren en vrienden", vertelt Debbie geëmotioneerd aan de Zweedse publieke omroep SVT.

Wederopbouw

Maar dan is er de kwestie van de wederopbouw. De woning is niet door de vlammen aangetast, enkel de boerderij. De koeien worden opgevangen bij boeren in de omgeving zodat ze gemolken kunnen worden, maar een nieuwe stal is niet zomaar gebouwd, noch bekostigd. En ook daarvoor krijgt het drietal van alle kanten hulp, zonder dat ze daar zelf om vragen.

Gemeenschap komt in actie

Want wanneer het bericht van de brand de gemeenschap in Voorst en Empe bereikt, gaat het de mensen daar niet in de koude kleren zitten. Er wordt een crowdfundingactie opgericht met een streefdoel van 1.000 euro. Binnen een dag wordt dat ruim overschreden door ruim 250 donateurs. De teller staat na zestien uur al op 14.000 euro.

"Dat is een enorm hart onder de riem", zegt de vader van Debbie. "Ze zitten op tweeduizend kilometer van Voorst, maar als je dan ziet hoe iedereen meeleeft, dat vind ik hartverwarmend." Hij benadrukt dat de donateurs inmiddels uit binnen- en buitenland komen. Zo is de familie Van de Kamp in Voorst en omgeving wel uit het oog, maar nog lang niet uit het hart.