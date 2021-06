We willen weer harder op de snelweg: '100 is wel echt langzaam'

De versoepelingen van de coronamaatregelen zijn nog niet eens volledig doorgevoerd, maar op de snelwegen is nu al te merken dat er méér mag in de samenleving. Het begint als vanouds druk te worden op de snelwegen, er zijn weer méér filemeldingen en zes op de tien mensen wil het gaspedaal weer dieper intrappen op de snelweg.

Dat blijkt uit de stelling die we plaatsten op de Facebookpagina van Omroep Gelderland. "De maximumsnelheid op snelwegen moet weer van 100 naar 130 kilometer per uur", legden we onze bezoekers voor. En daar kwamen al snel meer dan duizend uiteenlopende reacties op.

'Lekker zo laten, 100 is goed'

De een wil gewoon lekker rustig doorrijden, voor de ander schiet het in dit tempo niet op. Van Annemieke Tjerks mag het zo blijven: "Zo laten, de sfeer op de weg is voelbaar veranderd van gestrest en gehaast naar meer relaxed. Heerlijk!", zegt ze.

En dat vindt ook Bart Putman. "100 is een prima snelheid en beter voor het leefmilieu en je portemonnee."

Marjo Peters sluit zich hierbij aan. "Ik zie vaak dat er, ondanks de limiet, toch nog hard wordt gereden. Dus mooi zo laten, meeste mensen houden zich er aan. Wel zo relaxed."

'Niet 100, niet 130, maar 120'

Angelique is van het compromis: "Ik ga ertussenin en 120 vind ik een prima snelheid", zegt ze met een knipoog. Wendy Raaijmakers Vortman is duidelijk: "100 is echt een verschrikkelijke snelheid, van mij mag het gewoon 120/130 zijn!"

Marjan Hoeksema schrijft: "Eigenlijk gewoon hetzelfde als in Duitsland. De hele Randstad, en ook richting Utrecht, is al een grote 100 kilometer per uur-zone. Laat de rest vrij en daar waar nodig een 100 km-zone."

'130 graag!'

Thomas Nota onderbouwt zijn mening: "130 is beter dan 100. Er gebeuren nu meer ongelukken, omdat je met 100 te makkelijk met je telefoon bezig bent! Hoe hoger de snelheid, hoe minder afleiding er is", vindt hij. En Ties Grotenhuis is stellig: "130 graag. Dat bevordert de doorstroming. Daarnaast is 100 op de snelweg ook wel echt langzaam. Mensen die geen 130 willen rijden, kunnen dan op de rechterbaan langzamer gaan rijden."

Als we alle reacties naast elkaar leggen, blijkt dat iets meer dan de helft toch wel graag weer 130 kilometer per uur zou willen rijden op de snelweg. Lekker snel op weg richting het 'oude normaal'.

6 op 10 mensen wil het gaspedaal weer intrappen op de snelweg. 🚗 Wil jij weer 130 km per uur rijden of vind je 100 een prima snelheid? Posted by Omroep Gelderland on Friday, June 4, 2021