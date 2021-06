EsmeeAnne staat met haar beperking in finale missverkiezing: 'Je moet je dromen najagen'

Het was in het begin best lastig met de trainingen, want die loopjes moeten tijdens zo'n finale natuurlijk perfect gaan. "Dan moest ik met links beginnen, maar dat gaat niet automatisch bij mij. Links en rechts uit elkaar houden, tellen, klokkijken, dat soort dingen is moeilijk. "

Epilepsie

Toen ze veertien maanden was, kreeg ze haar eerste epileptische aanval. Haar ouders dachten aanvankelijk dat het een koortsstuip was, maar toen ze een week later een tweede aanval kreeg volgden allerlei onderzoeken. "We kwamen toen echt in een medische molen terecht. Want na die eerste aanval bleef EsmeeAnne ziek. Ze bleek ook jeugdreuma te hebben en een nier- en darmaandoening", vertelt moeder Linda.

Als kind kreeg haar dochter vaak epileptische aanvallen. Die waren soms zo heftig dat haar ouders bang waren dat ze het niet zou overleven. "Bovendien zijn die aanvallen slecht voor haar geheugen. Ze kan veel zaken moeilijk onthouden en leert langzaam."

Maar dat alles heeft EsmeeAnne nooit ervan weerhouden om dingen te doen die ze leuk vond en zaken te zoeken waarin ze wel goed was, zoals zwemmen. Ze deed onder mee aan de Special Olympics. Bovendien heeft ze een baan bij Van der Valk in Duiven en doet ze daar de opleiding tot gastvrouw.

Geen grap

Dat ze goed was in sport is te zien aan de tientallen medailles die in een glazen kast hangen in haar eigen appartement. Sinds een paar jaar woont EsmeeAnne op zich zelf, maar wel met 24-uurs begeleiding in het pand. "Ze helpen me onder andere met medicijnen of komen naar me toe als ik 's nachts een epileptische aanval krijg."

Haar huisje is een echt meisjes-huis, met veel roze, bloemetjesbehang en overal foto's en unicorns. Tussen al die vrolijke spulletjes door oefent ze nu de speciale loopjes, die ze moet leren voor de finale van de verkiezing. "Ja, ik doe het overal, ook in winkels. "

Ze is eigenlijk nog steeds verbaasd dat ze in de finale staat van de Super Model Universe verkiezing. "Ik was altijd heel veel aan het sporten, maar door corona kwam dat een beetje stil te liggen. Toen heb ik weleens model gestaan voor iemand en die foto's geplaatst op social media. Ineens kreeg ik een berichtje van de organisatie van Mrs. Netherlands Universe, of ik niet mee wilde doen met de verkiezing. Ik dacht eerst dat het een grap was, maar dat was het dus niet. "

Allemaal gelijk

Inmiddels is ze een half jaar verder en heeft ze een plekje in de finale bemachtigd in de categorie Supermodel Universe. "Heel bijzonder, want het zijn allemaal hele mooie meiden en daar zit ik dan tussen. " Ze ziet het niet als alleen maar een schoonheidswedstrijd: "het gaat ook om je presentatie en we doen alles voor een goed doel. "

Het is wel heel anders dan bijvoorbeeld de Special Olympics waar iedereen dus een beperking heeft. "Hier ben ik de enige mét beperking, maar dat maakt niks uit. We zijn eigenlijk allemaal gelijk, dat is het mooie", lacht EsmeeAnne trots. Iets wat haar moeder beaamt: "Ik heb EsmeeAnne altijd gestimuleerd om te doen wat ze wil. Ik ben heel trots dat ze zich niet laat belemmeren door haar beperking. "

Nog even oefenen met lopen en ze is er klaar voor. "Ik heb heel veel mensen hier in Zevenaar die me steunen. De kapper doet zelfs om half 5 's ochtends mijn haar als het moet en ik heb een kledingzaak in de buurt waar ik mijn jurken mag lenen. "

Het gaat wat betreft EsmeeAnne zondag niet om de winst. "Ik wil eigenlijk vooral laten zien aan jongeren en ook ouderen dat je ook met een beperking je dromen na kunt jagen."