Oldebroek opgelucht: vee mag weer naar buiten na grote brand

Bij de grote brand van dinsdag kwamen veel roetdeeltjes vrij. Uit voorzorg riep de gemeente agrariërs op hun vee binnen te houden en het hooi niet van het land te halen. Ook konden omwonenden beter even niet uit eigen tuin oogsten tot er meer duidelijkheid was.

Deze voorzorgsmaatregelen vervallen nu blijkt dat de norm voor dioxine niet is overschreden. Wel adviseert de gemeente om groenten en fruit uit de eigen moestuin 'net als gewoonlijk' te wassen voor gebruik. Roetneerslag op bijvoorbeeld tuinmeubels of speeltoestellen kan met warm wat en zeep worden schoongemaakt.

“We zijn opgelucht door de uitslagen van het onderzoek”, laat burgemeester Tanja Haseloop-Amsing weten. “Het leed voor de eigenaren en medewerkers van Rhodos is natuurlijk groot. En ook van buren en omwonenden heb ik gehoord dat zij erg zijn geschrokken. De zorg voor de gezondheid van mens en dier stond na de brand centraal. Gelukkig kunnen we inwoners en agrariërs nu geruststellen als het om hun gezondheid gaat. ”

Weer in bedrijf

Luttele dagen na de verwoestende brand in hun opslag, is Rhodos Wellness weer in bedrijf. "Met zitten kom je er niet", tekenden de eigenaren een dag na de vlammenzee op en met de opening van een tijdelijke locatie in Wezep zetten ze die woorden vrijdag kracht bij.

"Na enkele trieste en uitputtende dagen en een overweldigende inzet van alle medewerkers, leveranciers, gemeente Oldebroek en andere betrokkenen eindelijk weer goed nieuws", valt te lezen op de Facebook-pagina van het bedrijf.

Bij de brand ging alles wat in het pand opgeslagen stond in vlammen op. Toch heeft het bedrijf nog producten om te verkopen, want nog niet alles was geleverd voor het zomerseizoen. En dus komen de containers met nieuwe zwembaden binnen in Wezep.

