Suriname zucht onder coronagolf, Radboudumc biedt helpende hand

Suriname gaat gebukt onder een enorme coronagolf. Door het oplopende aantal besmettingen zijn de hoogste risiconiveaus van kracht. De crisis is moeilijk te bedwingen, vanwege tekorten aan zorgpersoneel, medicijnen en hulpmiddelen.

Infectioloog Denise Telgt van het Radboudumc is belast met de coördinatie van vrijwilligers bij de aanpak van corona: "Ik hoop dat we écht hulp kunnen bieden bij de crisis", zegt Telgt.

'Alleen maar enthousiaste appjes'

Het team wordt volgens haar warm ontvangen door Suriname. "We krijgen via WhatsApp alleen maar enthousiaste berichten. En bij aankomst worden we onthaald door de minister van Volksgezondheid. Wat we daarna aantreffen? Deels weet ik dat wel, maar ik vrees dat het toch wel tegen zal vallen. Ik bereid me daarop voor."

De Nijmeegse intensivist Jeroen Schouten vult aan: "Je hoort verhalen dat ze geen plaats hebben op de ic, dat ze overvol liggen, dat ze niet kunnen uitbreiden. Dat is waarvoor we komen. Om meer mensen te kunnen helpen."

We nemen een heleboel medicatie mee

Ook met materialen. Schouten: "We nemen een heleboel medicatie mee. Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes zijn er al. Zuurstof ook en we hebben ook een optie op beademingsapparatuur. Als we niet genoeg hebben, kunnen we die volgende week laten invliegen."

Telgt: 'We komen echt gewoon helpen'

Het lokale medische personeel heeft de leiding, benadrukken Telgt en Schouten. "We komen niet aan en zeggen: nu gaan we dit doen. Maar wij helpen om die bedden uit te breiden", verduidelijkt de intensivist.

Telgt, behalve infectioloog bij het Radboudumc als internist aan de Sint Maartenskliniek in Nijmegen verbonden, heeft niet het idee dat in Suriname het gevoel leeft dat 'de Nederlanders' wel even komen vertellen hoe het moet. "Dat gevoel heb ik helemaal niet. We komen echt gewoon helpen. En in samenspraak. Wij bepalen niks. We vragen: wat heb je nodig. We overleggen en we kijken wat we kunnen bieden. We zijn met 23 man, dat is een grote groep, maar het is natuurlijk niet genoeg. We moeten nu al selectief omgaan met de mensen die we hebben. En dat gaan we morgenavond netjes bespreken met onze collega's."

'Estafette' van coronahulp

Het team bestaat uit ic-verpleegkundigen, artsen, lab-analisten en infectiologen. Ze zijn allemaal gevaccineerd en hebben ervaring met covidzorg. Ze blijven twee tot drie weken. Een volgende groep arriveert volgende week vrijdag en zo ontstaat een soort 'estafette van coronahulp. In totaal heb zich meer dan honderd mensen aangemeld voor hulp in Suriname.

Volgende week gaat ook de eerste lading van 40.000 AstraZeneca-vaccins naar Suriname.