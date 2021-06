Scandinavië in de Achterhoek; Linda overnacht in een tipitent en kookt op zelfgemaakt vuur

Oetdoor is een Scandinaviëbeleving in de Achterhoek. Je kunt er overnachten in een tipitent, relaxen in de wildernisspa en koken op zelfgemaakt vuur. En dat laatste is niet makkelijk, wanneer je in je eentje bent. Wat moet je bijvoorbeeld doen als de vlam in de pan slaat? Linda zit met de handen in het haar.

Ik word ontvangen door eigenaresse Manon Hollink. Zij runt een reisorganisatie, maar die kwam door corona stil te liggen. We konden immers niet naar het buitenland. Maar we kunnen het buitenland wel naar Nederland halen, dacht Manon. En zo ontstond Oetdoor: Manon haalde Scandinavië naar de Achterhoek. Het buitenleven staat daar centraal, iets wat haar ontzettend aanspreekt.

Dat zie je terug in de camping. De enige binnenruimtes zijn de tenten, een gemeenschappelijke stuga(receptie) en een Finse Kota (grillhut). In de grillhut kun je koken als het te slecht weer is om buiten je vuur aan te maken. En laat ik nou nét een slechte week hebben uitgekozen om te kamperen.

Een van de Scandinavisch ingerichte tipitenten. Foto: Omroep Gelderland

Manon wijst mij meteen op een van de bordjes met spreuken die op het kampeerterrein staan: slecht weer bestaat niet! Ik krijg een mandje met daarin mijn maaltijd voor die avond, wat tips voor het kloven van hout en dan word ik aan mijn lot overgelaten. Ik ben alleen, of nou ja: samen met mijn camera.

Gelukkig leerde ik in aflevering 12 verschillende overlevingstechnieken in de natuur van outdoorcoach Gerrit Onstein. Tijdens een lesje bushcraften leerde hij mij navigeren met een kompas, veilig een rivier oversteken, eten zoeken, een schuilplaats bouwen en vuur maken. Vooral die laatste techniek heb ik hard nodig, nu ik mijn eten moet gaan bereiden op zelfgemaakt vuur.

Ik besluit te gaan koken in de Finse Kota, omdat het buiten veel te nat is. Nadat ik de aardappels heb geschild, probeer ik vuur te maken met hout dat ik zelf hakte en tondel (snel brandbaar materiaal). Maar het gaat allesbehalve snel. Wat is dit een precisiewerk en wat moet je hier een geduld voor hebben! Na een half uur proberen, heb ik eindelijk vuur. Ik heb inmiddels zo'n trek gekregen, dat ik mijn pan met eten onmiddellijk op het vuur zet, maar dan slaat de vlam in de pan. Bekijk hier hoe dit afloopt...:

Foto: Omroep Gelderland

Lieve Manon, ontzettend bedankt voor deze bijzondere ervaring. Ik waande me echt in Scandinavië en dat in Gelderland; fantastisch! Bovendien kwam ik door het buitenleven en de hot tub volledig tot rust. Ik heb geleerd dat ons leeftempo soms best wat omlaag mag. Ik hoop dat ik dit gevoel vast weet te houden en kom graag een keer terug.

