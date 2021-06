Breukje en mogelijk ontwrichte schouder bij wielrenner Hofstede

Wielrenner Lennard Hofstede heeft bij de valpartij in de vijfde etappe van het Critérium du Dauphiné een breukje in zijn elleboog opgelopen en mogelijk een ontwrichting tussen zijn sleutelbeen en het schouderblad. Ook zijn bij de 26-jarige wielrenner van Jumbo-Visma verwondingen in zijn gezicht gehecht.

De Veenendaler werd naar het ziekenhuis gebracht na de valpartij. Ploegleider Grischa Niermann baalde van het wegvallen van de renner. "Het was een nerveuze en hectische etappe. Er stond ook een beetje wind, dus je moest altijd op je hoede zijn", zei de Duitser. "Dit is balen, want hij is een belangrijke pion binnen onze ploeg."

Volgens Niermann is het in de hele Dauphiné al erg nerveus. "Iedereen lijkt zich te willen bewijzen voor de Tour de France of wil de laatste puntjes op de i zetten. Dus het hoort er ook wel een beetje bij. De rest is de etappe goed doorgekomen. We hebben Steven Kruijswijk en Sepp Kuss goed van voren gehouden richting de laatste klim. Ik denk dat ze er goed voor staan en dat ze de komende drie dagen met de besten meekunnen bergop."

Geschreven door mediapartner RTV Utrecht