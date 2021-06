Winkeliers hangen de slingers op: 'Een explosie van enthousiasme'

De mooie dagen van de afgelopen tijd zijn een opsteker voor de Tielse binnenstad, die na de versoepelingen weer opkrabbelt. De bestedingen zijn ook landelijk enorm toegenomen, meldt ABN AMRO op basis van de pinbetalingen.

"Het is echt een explosie van enthousiasme", zegt Margriet van Heesch, horeca-ondernemer en voorzitter van Hart van Tiel. "Als je met dit weer geen goede zaken doet, is er iets niet goed. De terrassen zitten vol en gelukkig doet de detailhandel het nu ook erg goed."

De klanten hebben de binnenstad gemist, merkt Van Heesch. "Ze vinden het extra leuk om weer fysiek naar de winkel toe te gaan", zegt zij. "Om weer te ruiken, te proeven, te voelen en weer de sfeer te beleven van de stad. Als je dat op deze manier een beetje leuker kunt maken, dan laten we dat niet na."

Maar achter de kleurige linten schuilt een binnenstad die het toch heel moeilijk heeft om overeind te blijven. Leegstand heeft al toegeslagen en wat de effecten van de coronacrisis zijn, moet eigenlijk nog blijken.

"Tiel heeft het niet makkelijk", vertelt de voorzitter. "We zien best wel wat leegstand. En er zullen ongetwijfeld bedrijven zijn, die het niet overleven. Dat is gewoon zo. Tiel kan dat eigenlijk niet hebben, want elke winkel is er één."

Gelukkig zijn er ook weer ondernemers die hun kans schoon zien. Zo begint Anja van den Berg een giftshop in de Waterstraat. "Ik heb 35 jaar horeca gedaan", vertelt zij. "Ik vond het gewoon niet leuk meer het afgelopen jaar en ik had al vaker het idee om iets voor mezelf te beginnen. Toen heb ik met mijn vriend overlegd en besloten: als je in wilt stappen, moet je het nu doen."

De doorslag voor de cadeauwinkel kwam toen ze - noodgedwongen - in verschillende Nederlandse provincies op vakantie was. "Dan zie je overal van die leuke winkeltjes waar van alles staat. Ik ben van het snuffelen en ik denk: dat is iets wat ik zelf ook wil, dat hebben we hier in de buurt niet."

En zo kan de crisis best iets moois opleveren. De winkeliersvoorzitter denkt dat één belangrijke les vooral naar voren komt: "Het besef dat het alleen kan, wanneer we het ook echt samen doen", zegt zij. "Degenen die ook echt willen, daar komt het wel goed mee."