Tunnel onder spoor Greversweg laat op zich wachten

De spoorwegovergang wordt in het najaar door spoorbeheerder ProRail afgesloten voor wandelaars en fietsers. De gewenste voetgangerstunnel wordt echter niet gelijktijdig aangelegd en dat is voor één omwonende een bittere pil, met grondbezit aan beide zijden van het spoor.

"Het is niet mogelijk de tunnel gelijktijdig met de afsluiting aan te leggen", zegt wethouder Bert Frings van Winterswijk. "Die suggestie is ontstaan, maar ProRail heeft duidelijk gemaakt dat er sprake is van gescheiden trajecten. De afsluiting staat gepland voor oktober, we streven er naar in het najaar van volgend jaar de tunnel aan te leggen. Daarvoor moet er bij het ministerie wel weer een treinvrije periode voor dat spoortraject worden aangevraagd."

Onherroepelijk

Winterswijk heeft 300.000 euro gereserveerd als bijdrage in de kosten voor de aanleg van de tunnel, die duurder lijkt uit te vallen dan de geraamde 1,2 miljoen euro. De kosten kunnen nog oplopen. Frings: "De raad kan nog besluiten de tunnel vanwege de financiën af te blazen, maar de provincie heeft al aangegeven dat er niet meer valt te onderhandelen. De overweg gaat dicht en anders komt er geen subsidie. We staan voor het blok, al zijn we er mee akkoord gegaan. De gescheiden trajecten zijn onherroepelijk."

De Greversweg is één van de drie overwegen in Winterswijk die worden afgesloten in oktober, twee andere worden beveiligd. Alleen bij de overweg aan de Greversweg komt een tunnel. Niet met een hellingbaan, want die aanleg kost volgens de wethouder meer dan 2 miljoen euro. Daarom komt er een voetgangerstunnel met trap en gootje voor de fietsen.