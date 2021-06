Vrachtwagens blijven door Corle rijden, buurgemeenten worden het niet eens

Een gekantelde vrachtwagen op de Corleseweg in Winterswijk, waar in het verleden veel ongelukken zijn gebeurd. Foto: Willem Saris (wijkagent buitengebied Winterswijk)

Winterswijk wilde een verbod voor vrachtwagens op de Corleseweg, zodat die niet langer door de kern van Corle denderen. "Daar is het ons om te doen", zegt wethouder Bert Frings van Winterswijk. "Winterswijk is teleurgesteld over het antwoord van Oost Gelre."

Op de doorgaande weg door Corle en langs Vragender, een populaire route 'binnendoor', zijn in het verleden veel ongelukken gebeurd. De maximum snelheid is jaren geleden al teruggebracht naar 60 kilometer per uur. Met name de weg door de kern van Corle is (te) smal voor vrachtverkeer.

'Aantal redenen'

Wethouder Karel Bonsen stelt dat het verzoek van Winterswijk 'niet automatisch' voor een verkeersveilige situatie zorgt op de verbinding tussen Lichtenvoorde en Winterswijk. "We werken er om een aantal redenen niet aan mee", zegt Bonsen. "Vrachtverkeer rijdt dan veel over Groenlo, het leidt tot sluipverkeer, de politie heeft te weinig mankracht om handhavend op te treden en we vrezen dat daardoor de snelheid van de personenauto's omhoog gaat."

Winterswijk heeft vooralsnog geen alternatief voorstel. "We moeten ook afwachten of het nieuwe industrieterrein aan de Misterweg komt en wat dat voor gevolgen heeft voor het vrachtverkeer", zegt Frings, opvolger van de als gevolg van gezondheidsproblemen gestopte Tineke Zomer.