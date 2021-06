Hockeyclub lijkt na noodweer meer op een zwemclub

Het ging goed los met het onweer, donderdag. Op verschillende plekken zorgden lokale wolkbreuken voor heel veel water in korte tijd. In Nijmegen was het clubhuis van hockeyclub NMHC in korte tijd veranderd in een zwembad.

Het felle onweer barstte donderdagmiddag ook los boven de velden van hockeyclub NMHC Nijmegen. Nu liggen die velden mooi hoog, maar het clubhuis ligt een stuk lager op het terrein. Al het hemelwater stroomde vrolijk één kant op naar beneden en binnen korte tijd liep de kuip rond de kantine en de kleedkamers vol met water.

Een laag water van ruim een halve meter diep stond voor de ingang. De toegangsdeuren hielden het water goed tegen, zodat er nog even goed genoten kon worden van het nieuwe zwembad voor de deur.

'Het afvoerputje zat vol'

Ton Sterk is de man bij de hockeyclub die verantwoordelijk is voor de accommodaties en het onderhoud. Hij vertelt: "Ik zat net aan tafel om te gaan eten, toen het losbarstte. Toen werd ik al snel gebeld om langs te komen, omdat er nogal wat waterschade was. Ik ben toen direct naar ons terrein gereden en zag direct al dat er een heel zwembad was ontstaan bij het clubhuis. En dat er ook al in gezwommen werd."

Sterk had al snel door dat al het water was blijven staan, doordat een afvoerput verstopt zat. "Ons clubhuis is er op berekend dat als het veel regent, het water naar beneden stroomt. We hebben in elke ruimte tegels en afvoerputjes, dus dan is het ook zo schoongemaakt. Maar nu zat de grote afvoer buiten helemaal dicht door bladeren, takjes, modder, hockeyballen en andere rommel."

Duikwedstrijd

Om die afvoer weer open te krijgen, organiseerde de beheerder á la minute een duikwedstrijd. "Wie lukt het om de afvoer weer te laten stromen? En al snel doken ze met hockeysticks en al het water in. Het duurde even, maar uiteindelijk schoot de laatste belemmering los en stroomde ons zwembad leeg."

De deuren konden weer open en na wat gedweil was alles weer als vanouds.

Zie ook: Er viel 43 millimeter regen in korte tijd in Deelen, op sommige plekken kelders leeggepompt