Joseph Oosting staat voor vertrek bij Vitesse en kiest voor RKC Waalwijk

Technisch directeur Johannes Spors bevestigt de interesse voor Oosting, die in Arnhem nog een doorlopend contract heeft tot de zomer van 2022. "We hebben hem toestemming gegeven om met andere clubs te praten", zegt Spors over de ontwikkelingen. "Hij heeft mij keurig gevraagd of hij in gesprek mocht. Joseph wil graag hoofd coach worden. De kans is wel vrij groot dat hij zal vertrekken inderdaad. Wij hebben respect voor zijn wensen en ambities."

Volgens Spors is van een akkoord nog geen sprake. De Graafschap was ook in beeld voor Oosting, maar RKC heeft betere papieren om de Drent binnen te halen. Oosting moet de opvolger worden van Fred Grim in Waalwijk die naar Willem II vertrekt. Spors laat namens Vitesse weten dat er nog geen gesprekken zijn geweest over de minimale afkoopsom voor Oosting.

De 49-jarige Oosting, die begon als speler bij WKE in Emmen en daar ook opgroeide, was vorig seizoen in Arnhem assistent-trainer van Thomas Letsch. Bij Vitesse staat Oosting al sinds 2017 onder contract. Hij werd als trainer van de beloften kampioen van de derde divisie.

Aanvallend voetbal

Ook was Oosting enkele maanden assistent-trainer van Edward Sturing na het ontslag van Henk Fraser in 2018. Het duo leidde Vitesse naar Europees voetbal met fris en aanvallend voetbal. Twee jaar later was Oosting een aantal weken interim-coach toen Leonid Slutskiy eind 2019 werd ontslagen. Hij bleef ongeslagen.

Ook De Graafschap was serieus in de markt voor Oosting als opvolger van de onlangs ontslagen Mike Snoei. Technisch manager Peter Hofstede van De Graafschap belde hem vorige week. Oosting bevestigde dat contact vanaf zijn vakantieadres tegenover Omroep Gelderland. "Als jij mij vraagt of dit klopt, ga ik daar niet over liegen, maar op dit moment heb ik vakantie na een zwaar en lang seizoen bij Vitesse. Bovendien heb ik nog een doorlopend contract", zegt Oosting diplomatiek vanuit Italië.

Hofstede kent Oosting van zijn actieve periode als voetballer van FC Emmen. In Drenthe voetbalden beide aanvallers tussen 1999 en 2001 drie jaar samen. Een concreet gesprek met De Graafschap zal er waarschijnlijk niet meer komen nu RKC Waalwijk zich ook concreet heeft gemeld en al nagenoeg rond is met Oosting.

De Graafschap richt zich ook op andere kandidaten. De komende dagen wil de Achterhoekse club daarover meer duidelijkheid hebben. Doel is om begin volgende week de opvolger van Mike Snoei in Doetinchem te kunnen presenteren.